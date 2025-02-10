Экс-главу департамента мэрии Новосибирска заподозрили в коррупции

В коррупции заподозрили бывшего начальника департамента земельных и имущественных отношений Георгия Жигульского. В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело, сообщили источники «Ъ-Сибирь». Оперативно-следственные мероприятия проводят ФСБ и СКР. Официальный комментарий следствия получить пока не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-центр Мэрии г. Новосибирска Фото: Пресс-центр Мэрии г. Новосибирска

В мае 2024 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение об увольнении начальника департамента земельных и имущественных отношений Георгия Жигульского, который занимал этот пост с начала 2015 года.

С 2009 по 2012 годы Георгий Жигульский руководил управлением ФНС по Новосибирской области. С 2013 по 2014 год работал в должности заместителя главы регионального департамента имущества и земельных отношений.

Илья Николаев