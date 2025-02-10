Пять человек госпитализировали после ДТП в Приморье

В результате ДТП с участием лесовоза и маршрутного автобуса в Чугуевском округе Приморского края госпитализированы пять человек, сообщила пресс-служба администрации округа. Водитель автобуса в крайне тяжелом состоянии направлен в городскую больницу Арсеньева, остальные четверо — в хирургическое отделение Чугуевской ЦРБ.

Всего в аварии пострадали 15 человек. Других пострадавших перевели на амбулаторное лечение. Всем была оказана экстренная медицинская помощь. Среди пострадавших на амбулаторном лечении — один несовершеннолетний 2022 года рождения.

ДТП произошло на шестом км автодороги «Уборка-Самарка-Ариадное». Предварительно, у лесовоза во время поворота занесло полуприцеп, в результате чего лесовоз столкнулся с пассажирским автобусом. Рейсовый автобус следовал по маршруту «Чугуевка-Заветное». Прокуратура Приморья начала проверку по факту ДТП.

Алексей Чернышев, Владивосток; Семеновых Ольга