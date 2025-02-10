Финляндия начала расследование инцидента с танкером Koala в порту Усть-Луга

Правительство Финляндии заявило о начале собственного расследования в связи с техногенным инцидентом на танкере Koala, который находится у причала в порту Усть-Луга Ленинградской области. Как заявил финский премьер-министр Петтери Орпо в соцсети Х, страна усилила готовность для реагирования на возможные разливы нефти.

Пограничная служба охраны Финляндии сообщила в Х, что направила самолет-разведчик в район происшествия. По информации пресс-службы ведомства, следов разлива в Финском заливе не было обнаружено. Отмечается, что расследование инцидента в рамках международного сотрудничества продолжится.

Накануне, 9 февраля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в порту Усть-Луга произошел «техногенный инцидент» во время запуска двигателя. В результате было повреждено машинное отделение груженного нефтепродуктами танкера Koala. Глава региона подчеркивал, что угроза разлива нефтепродуктов отсутствует, экипаж эвакуирован, никто не пострадал.

В Росморречфлоте заявили, что грузовые резервуары судна не повреждены, утечки нефтепродуктов нет. Согласно сообщению, вокруг танкера установлены боновые ограждения, идет подготовка к обследованию подводной части судна.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «"Коала" не вышла из порта».