Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Финляндия начала расследование инцидента с танкером Koala в порту Усть-Луга

Правительство Финляндии заявило о начале собственного расследования в связи с техногенным инцидентом на танкере Koala, который находится у причала в порту Усть-Луга Ленинградской области. Как заявил финский премьер-министр Петтери Орпо в соцсети Х, страна усилила готовность для реагирования на возможные разливы нефти.

Пограничная служба охраны Финляндии сообщила в Х, что направила самолет-разведчик в район происшествия. По информации пресс-службы ведомства, следов разлива в Финском заливе не было обнаружено. Отмечается, что расследование инцидента в рамках международного сотрудничества продолжится.

Накануне, 9 февраля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в порту Усть-Луга произошел «техногенный инцидент» во время запуска двигателя. В результате было повреждено машинное отделение груженного нефтепродуктами танкера Koala. Глава региона подчеркивал, что угроза разлива нефтепродуктов отсутствует, экипаж эвакуирован, никто не пострадал.

В Росморречфлоте заявили, что грузовые резервуары судна не повреждены, утечки нефтепродуктов нет. Согласно сообщению, вокруг танкера установлены боновые ограждения, идет подготовка к обследованию подводной части судна.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «"Коала" не вышла из порта».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...