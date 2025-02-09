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Росморречфлот: угроза затопления танкера Koala отсутствует, пострадавших нет

Груженный нефтепродуктами иностранный танкер Koala находится у причала в порту Усть-Луга ленинградской области, угрозы его затопления нет. Об этом днем 9 февраля официально заявили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал

Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал

«Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал»,— уточняется также в сообщении ведомства.

В настоящий момент вокруг танкера установлены боновые ограждения, идет подготовка к обследованию подводной части судна. Уполномоченные службы проводят расследование инцидента.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ЧП в порту Усть-Луга случилось утром в воскресенье, 9 февраля. По предварительным данным, при подготовке к работе главного двигателя на танке произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег.

Андрей Цедрик

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