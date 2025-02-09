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обновлено 14:07

В порту Усть-Луга тонет груженный нефтепродуктами танкер

Крупное ЧП случилось 9 февраля в порту Усть-Луга — там тонет груженный нефтепродуктами танкер Koala. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал

Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал

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Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал

Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал

Как пояснили в областной в администрации, утром в воскресенье на танкере произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого было повреждено машинное отделение. Само судно пришвартовано у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует, экипаж эвакуирован, пострадавших нет, уточняется в официальном сообщении.

По данным СМИ, на борту танкера Koala могло находится 130 тыс. тонн мазута. Сотрудники МЧС установили вокруг судна боновые ограждения. В настоящий момент на месте происшествия проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения, причины аварии устанавливаются.

Андрей Цедрик

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