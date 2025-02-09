На Кубани растет популярность строительных специальностей

В учреждениях среднего профессионального образования Краснодарского края строительные специальности осваивают 11 тыс. студентов, что почти на 16% (1,5 тыс.) больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2024 году прием по укрупненной группе специальностей «Техника и технологии строительства» составил 3,8 тыс. человек, что на 700 больше в сравнении с 2023 годом. Конкурс на бюджетную форму обучения — 3,9 человек на место. Занятость выпускников 2023 года по программам строительного профиля составляет 97,2%, а 2024 года — 97,5%, уточнили в ведомстве.

В Краснодарском крае подготовку кадров для строительной отрасли осуществляют 37 колледжей и техникумов в 25 муниципальных образованиях по 12 профессиям и 13 специальностям. Самые крупные из них — Краснодарский монтажный техникум, Новороссийский колледж строительства и экономики, Пашковский сельскохозяйственный колледж, Крымский индустриально-строительный техникум, Краснодарский архитектурно-строительный техникум.

В вузы на строительные направления подготовки в 2024 году поступили 1073 человек — вдвое больше, чем в предшествующем году. Выпускниками в 2023/24 учебном году стали 733 человека, ожидаемый выпуск 2024/25 учебного года составляет 726 человек.

Высшее профессиональное образование по данному направлению можно получить в Кубанском государственном технологическом университете и его филиалах в Армавире и Новороссийске, а также в Кубанском государственном аграрном университете им. И. Т. Трубилина.

«В крае активно развивается строительная отрасль, и профильные организации испытывают потребность в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах среднего звена. Для обеспечения практического обучения студентов системы среднего профессионального образования заключены договоры с 243 работодателями на прохождение практики студентов и их трудоустройство. 148 предприятий принимают участие в разработке основных профессиональных образовательных программ»,— рассказали в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики региона.

В ведомстве добавили, что в 2025 году на базе Кореновского политехнического техникума начнет работу образовательно-производственный центр «СтройИнновации» федерального проекта «Профессионалитет». В него в качестве сетевых партнеров войдут Горячеключевской технологический техникум и Краснодарский монтажный техникум. ООО «Главстрой-Регионы» и ООО «Юг Строй Интерьер» станут опорными работодателями.

Маргарита Синкевич