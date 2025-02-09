Чем известен Сергей Рогов

9 февраля в возрасте 76 лет умер научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рогов в 2019 году

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости Сергей Рогов в 2019 году

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Рогов Сергей Михайлович родился 22 октября 1948 года в Москве. В 1971 году окончил МГИМО, специализировался на США. В 1976-м окончил аспирантуру Института США и Канады АН СССР. Стажировался в США, полтора года провел в Нью-Йорке. Доктор исторических наук.

В 1976−1982 годах — младший, а затем старший научный сотрудник отдела внешней политики Института США и Канады АН СССР. В 1982−1984 годах — заведующий сектором в Отделе военно-политических исследований Института США и Канады. Затем до 1987 года — представитель этого института в посольстве СССР в США.

С 1987 работал ведущим научным сотрудником, заведующим отделом военно-политических исследований, заместителем директора Института США и Канады РАН. С 1995 по 2015 год был директором этого института. С 22 декабря 2015 года трудился научным руководителем Института США и Канады РАН.

В 2000 году избран членом-корреспондентом РАН, в 2011-м стал действительным членом РАН. Специалист в области внешней политики и международных отношений, национальной и международной безопасности, политолог. Основные направления научной деятельности — внешняя политика СССР и России, российско-американские отношения, военные аспекты внешней политики, проблемы национальной безопасности.

Также был деканом факультета мировой политики Государственного университета гуманитарных наук. Входил в состав редколлегий научных журналов «Вестник Российской академии наук» и «США и Канада: экономика, политика, культура».

Сергей Рогов — автор более 400 научных публикаций, в том числе 18 монографий. Среди трудов: «Серые кардиналы Белого дома» (1986), «Советский Союз и США: поиск баланса интересов» (1989), «Три года проб и ошибок российской дипломатии» (1993), «Экономическое развитие России и мировые тенденции на рубеже веков» (1996), «Многосторонняя система ядерного контроля и нераспространения: новые подходы к стратегической стабильности в XXI веке» (2006) и другие.

Награжден орденом Почета.