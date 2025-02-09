Порвали кабель

В субботу стало известно о повреждении кабеля компании «Ростелеком», проходящего по дну Финского залива. Российское судно «Сивуч» ведет работы по восстановлению. За ним наблюдает сторожевой корабль финской береговой охраны.

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В субботу агентство ТАСС сообщило о повреждении кабеля «Ростелекома», проходящего по дну Финского залива. В компании подтвердили эту информацию: «Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия поврежден подводный кабель "Ростелекома"». Никаких деталей о причинах инцидента не сообщается. Не сообщается и о точной дате повреждения кабеля. Власти Финляндии (место повреждения кабеля находится в исключительной экономической зоне этой страны), по данным местной прессы, были уведомлены о повреждении «вскоре после рождественских каникул». По словам главы департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства труда и экономического развития Финляндии Кари Клемма (его цитирует финский телеканал Yle), в конце декабря властям страны стало известно об обрыве двух кабелей, проходящих по дну Балтийского моря между Санкт-Петербургом и Калининградом.

Как сообщают финские средства массовой информации, российское судно «Сивуч», ведущее работы по восстановлению кабеля, вышло из Кронштадта примерно в 20:00 в пятницу, а в субботу уже приступило к проведению восстановительных работ.

Илья Ильин, заместитель командира регионального отряда Финской береговой охраны (ФБО), сообщил Yle, что работы проводятся с разрешения властей страны (обрыв произошел в исключительной экономической зоне Финляндии) и контролирует их экипаж сторожевого корабля ФБО Turva. По словам господина Ильина, работы по восстановлению кабеля могут занимать от нескольких дней до нескольких недель. «Все зависит от погодных условий»,— цитирует его местная газета Ilta-Sanomat.

В последнее время повреждения кабелей в Балтийском море случаются регулярно. Так, 25 декабря в аварийном порядке отключился энергокабель EstLink 2, проложенный между Финляндией и Эстонией. 26 декабря стало известно об обрыве сразу трех телекоммуникационных кабелей, также соединяющих Финляндию и Эстонию. Чуть раньше, в ноябре, в районе острова Готланд (Швеция) были повреждены два кабеля связи — C-Lion 1, ведущий из Хельсинки в немецкий Росток, и BCS East-West Interlink между Швецией и Литвой.

Яна Рождественская