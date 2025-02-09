«Пермская фондовая компания» сменила собственника

ООО «Пермская фондовая компания» (ПФК) сменило собственника. 100% долей общества перешли к Галине Карякиной. Прежним владельцем было ООО «ПФП-Группа». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 6 февраля, говорится в сервисе СПАРК-Интерфакс.

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В ПФК «Ъ-Прикамье» сообщили, что «компания будет осуществлять деятельность в штатном режиме и продолжит выполнять все обязательства перед клиентами брокерского и депозитарного обслуживания с соблюдением требований действующего законодательства».

Галина Карякина имеет 30-летний стаж работы на фондовом рынке РФ. С 2012-2018 была гендиректором и совладельцем компании «Нэттрэйдер». С 2018 по настоящее время операционный директор ООО «Цифра Брокер» (ранее «Фридом финанс»).

Госпожа Карякина сообщила «Ъ-Прикамье», что приобрела ПФК «с целью реализации накопленного опыта, создания востребованных на рынке продуктов».

«Пермская фондовая компания» работает на фондовом рынке три десятилетия, имеет все необходимые лицензии, хорошую команду сотрудников и перспективы для роста. Для меня это приобретение не просто инвестиция, а возможность реализовать весь мой накопленный опыт и знания, полученные за годы работы в нескольких брокерских компаниях – сказала она «Ъ-Прикамье». Она видит потенциал в «Пермской фондовой компании» и уверена, что сможет внести вклад в ее развитие.

«Мой профессиональный путь насыщен сложными и интересными задачами, это позволило мне сформировать комплексное понимание всех аспектов брокерского бизнеса. Теперь я хочу применить этот опыт, эти знания и видение на практике» - добавила предпринимательница. По ее словам, она будет заниматься стратегическим развитием ПФК, оперативное управление компанией останется за топ-менеджментом. Также она отметила, что не планирует менять команду: «Только усиливать ее новыми сотрудниками». Офис ПФК в Перми обособленный офис брокера в Березниках продолжат свою работу.

ООО «Пермская фондовая компания» является одним из региональных операторов российского фондового рынка, одним из старейших в Пермском крае (основана в 1995 году) Оказывает услуги брокерской, дилерской, депозитарной деятельности.