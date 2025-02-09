Посетительница музея в итальянской Бреше повредила картину XVI века

В музейном комплексе Санта-Джулия в итальянском городе Бреша серьезно пострадало недавно отреставрированное полотно кисти художника XVI века Алессандро Бонвичино, известного как Моретто да Бреша. Одна из посетительниц музея во время осмотра экспозиции споткнулась и, чтобы не упасть, ухватилась за край картины и разорвала полотно в правом нижнем углу. Как сообщает издание Finestre sull’ Arte, музей оценивает ущерб в несколько тысяч евро, которые, впрочем, вполне покрывает страховка.

Пострадавшая картина с изображением пророков Еноха и Илии была написана в 1520–1522 годах. До недавнего времени полотно находилось в католическом храме в Поссаньо в регионе Венето. В родной город Бреша картина вернулась совсем недавно специально для того, чтобы быть выставленной в экспозиции «Ренессанс в Бреше, Моретто, Романино и Савольдо 1512–1552».

Перед включением в экспозицию полотно прошло масштабную реставрацию. И даже после реставрации полотно осталось, по словам экспертов, довольно хрупким. Несмотря на это, в музее Санта-Джулия картину не закрыли защитным стеклом. После инцидента картину закрыли стеклом, и выставка продолжила работу. Картину начнут реставрировать только после закрытия выставки, 16 февраля.

Алена Миклашевская