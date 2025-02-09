Лизингодатель оценил ситуацию с дефолтами на рынке железнодорожного транспорта

В железнодорожном сегменте есть компании, которые не справились со своими обязательствами и ушли в дефолт, рассказала управляющий директор по лизингу подвижного состава «ВТБ Лизинг» Оксана Ивановская в интервью «Ъ». Речь идет о рынке в целом, подчеркивает она, в портфеле компании таких клиентов нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Ивановская

Фото: Предоставлено «ВТБ Лизинг» Оксана Ивановская

Фото: Предоставлено «ВТБ Лизинг»

Называть компании топ-менеджер не стала, добавив, что это не крупные игроки. «У них, безусловно, также есть — пока что — некоторый запас прочности, и они выплачивают лизинг. Но при этом они находятся в активной переговорной позиции, стараясь пристроить свой парк»,— рассказала она.

По ее словам, это означает тренд на консолидацию рынка, что, в свою очередь, приведет к оптимизации управления подвижным составом и повлияет на ставку доходности. «Чаще всего парк консолидируется без дисконта, то есть по долгу. Соответственно, ставки так или иначе будут стараться держать, а с лизинговыми компаниями будут обсуждать варианты реструктуризации»,— поясняет госпожа Ивановская. По ее словам, в целом на рынке случаи реструктуризации есть, но у «ВТБ Лизинг» в 2024 году таких сделок не было.

Подробнее читайте в интервью Оксаны Ивановской, которое выйдет на сайте и в газете «Ъ» позднее.