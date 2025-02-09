На Кубани продажи мебели и товаров для дома выросли на 4%

В Краснодарском крае число покупок мебели и товаров для дома в 2024 году выросло на 4% год к году. При этом на онлайн-ресурсах спрос на такую продукцию увеличился на 16% в сравнении с 2023 годом. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным экспертов центра, медианная цена мебели и товаров для дома год к году выросла на 11%, достигнув почти 18 тыс. руб.

«Рынок мебели и товаров для дома в Краснодарском крае демонстрирует рост, несмотря на инфляционно-ценовой фактор. На фоне общего подъема потребления и более низкой базы прошлого года, покупатель адаптировался к новым условиям, активно переходя в онлайн-сегмент. Тому способствует в том числе развитие цифровых каналов продаж, оптимизация ценообразования и ассортимента в целях соответствия новым предпочтениям потребителей. В частности, большой прирост объема покупок товаров для дома и предметов мебели фиксировался в период распродаж ноября—декабря»,— прокомментировали эксперты «Чек Индекса».

Как писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае работают более 200 предприятий, обеспечивающих занятость свыше 3 тыс. работников. Большинство производителей — это предприятия малого бизнеса с численностью штата до 100 человек. На долю крупных и средних компаний приходится 1,5% от общего числа субъектов отрасли.

В январе-ноябре 2024 года кубанские мебельные предприятия отгрузили товаров собственного производства на 9,3 млрд руб., что на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Руководитель мебельной компании «Полезный объем» Алла Макаренко считает, что рост объемов в натуральном выражении может быть скромнее.

Маргарита Синкевич