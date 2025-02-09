Ковальчук: РФ не только сохранила научный потенциал, но и стала самодостаточной

«Для всех этих крупнейших международных проектов — ЦЕРН, ИТЕР, лазер на свободных электронах — мы интеллектуальные доноры! — заявил "Ъ" президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.— Но в то же время, участвуя в этих проектах, создавая и развивая их, мы не только сохранили наш научный потенциал, прошли сквозь сложный для нас период, но и обогатились интеллектуально и технологически. И главное — мы сегодня самодостаточны!»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ковальчук

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Ковальчук

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы всегда были величайшей научной державой, особенно в области создания крупной исследовательской инфраструктуры»,— подчеркнул Михаил Ковальчук.

Подробнее читайте в интервью Михаила Ковальчука, которое выйдет на сайте и в газете «Ъ» позднее.