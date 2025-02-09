Роскачество впервые сертифицировало зарубежного производителя «Зеленой продукции»

Огурцы из казахского тепличного комплекса Green Land Alatau получили от Роскачества категорию «Зеленой продукции». Как заявили в компании по мониторингу качества продуктов, это — первый зарубежный товар, который получил такую сертификацию.

«Тепличный комплекс Green Land Alatau сертифицировал свою производственную площадку… в Республике Казахстан. Сертификат соответствия получили огурцы защищенного грунта. Тепличный комплекс… первый из иностранцев прошел процедуру сертификации на соответствие российским требования "зеленой" продукции»,— сказали «РИА Новости» в Роскачестве.

Сертификат «Зеленой продукции» могут получить те товары, характеристики которых соответствуют требованиям, установленным федеральным законом № 159-ФЗ «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками». При создании таких продуктов запрещено использовать ГМО, ионизирующее излучение, пищевые добавки, антибиотики, стимуляторы роста, гормоны, а также необходимо минимизировать вред окружающей среде.

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству создать отечественный бренд «Зеленой продукции» в 2019 году. Он должен был стать гарантией высокого качества как на внутреннем, так и на внешнем рынке, сказал глава государства в послании Федеральному собранию.