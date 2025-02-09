Президент Сербии пережил аварию

Сербский президент Александр Вучич объявил, что «революции в Сербии не будет», а в середине года выйдет его книга «Как я победил цветную революцию». Заявление прозвучало во время многодневной поездки главы государства по автономному краю Воеводина, где, по его словам, массовые антиправительственные протесты используются для продвижения идеи о независимости края и его отделения от Сербии. В ходе поездки Александра Вучича произошло ДТП — у президентского автомобиля на полном ходу оторвалось колесо, после чего охрана президента ввела наивысший уровень защиты главы государства. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

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Заявление о том, что «революции в Сербии не будет», Александр Вучич сделал, выступая в субботу на митинге своих сторонников в городе Кикинда в автономном крае Воеводина. «К Видовдану (национальный праздник Сербии, отмечаемый 28 июня.— “Ъ”) готовлю книгу, как я победил цветную революцию»,— добавил президент.

Недавно Александр Вучич обвинил Запад в попытках устроить в Сербии цветную революцию, в которую, по его словам, «вложены миллиарды евро».

Предупреждение сербского лидера последовало в ответ на нарастающие по всей Сербии массовые протесты, которые проводят студенты и оппозиция.

Они требуют уголовной ответственности виновных в трагедии 1 ноября, когда в результате обрушения бетонного козырька на вокзале в столице Воеводины Нови-Саде погибло 15 человек. Реально же протестующие выступают за смену власти в стране, которую 13 лет удерживает пропрезидентская Сербская прогрессивная партия. Протесты не остановили ни недавняя отставка премьера Милоша Вучевича, ни заверения властей о выполнении всех требований протестующих.

В конце недели Александр Вучич отправился в многодневную поездку по автономному краю Воеводина. Там он анонсировал проведение большого митинга — «в День государственности Сербии 15 февраля или накануне», где, по его словам, будет «принята всенародная декларация о Воеводине в составе Сербии».

Отправляясь в поездку, президент написал в соцсетях: «Воеводина — это Сербия. Навсегда. И никаких уступок тем, кто разрушает нашу страну, не будет».

Александр Вучич предупредил, что в последнее время «путем злоупотребления молодежи» в северной части страны снова звучат требования, чтобы «Воеводина стала республикой, был введен воеводинский язык — вплоть до отделения Воеводины от Сербии». И на митинге в Кикинде, где сербский лидер сделал свое громкое заявление по поводу цветной революции, висел огромный транспарант с надписью: «Воеводина — это Сербия».

Сербская оппозиция тут же обвинила президента в попытке дискредитировать движение протеста в Воеводине, где три месяца назад и начались массовые выступления против властей, перекинувшиеся затем на всю страну. «Своей поездкой по Воеводине президент пытается убедить ее граждан, что любой бунт против его режима на самом деле является сепаратистским планом финансируемых извне преступников, которые хотят отделить Воеводину от Сербии»,— говорят в сербской оппозиции.

Впрочем, пока турне Александра Вучича по Воеводине ознаменовалось ЧП. В субботу практически все провластные сербские СМИ под заголовком «Едва не случилась страшная трагедия» сообщили, что у президентского автомобиля на полном ходу оторвалось колесо. Был обнародован и снимок, на котором видно, как у черной Audi, которая мчится на большой скорости по какой-то дороге в полях, отрывается заднее левое колесо, после чего автомобиль слегка заносит, но через несколько секунд он останавливается, и из него выходят двое людей — водитель и, предположительно, президентский охранник. Сам Александр Вучич позже заявил, что «ничего особенного не произошло и не стоит раздувать из этого шумиху». По его словам, он просто сменил автомобиль и успел на митинг в Кикинде, а причины случившегося установит расследование.

Тем не менее после ЧП в Воеводине подразделение спецназа «Кобра», которое обеспечивает охрану президента Сербии, приняло решение ввести наивысший уровень его защиты.

Геннадий Сысоев