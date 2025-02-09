Михаил Ковальчук: если бы санкций не было, их надо было бы ввести

В интервью «Ъ» президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заметил: «Если бы санкций не было, их надо было бы ввести хотя бы на время. Они нас заставляют восстанавливать наш технологический суверенитет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ковальчук

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Ковальчук

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В то же время, по мнению господина Ковальчука, «наука и культура — это те области, в которых взаимодействие традиционно наименее политизировано». «Можно назвать это зоной гуманитарного, интеллектуального общения. И даже когда происходит полный разрыв отношений, в науке и культуре все-таки стараются поддерживать связи,— подчеркнул глава ''Курчатовского института''.— Санкции и разрыв сотрудничества в этих сферах всегда задевают обе стороны. Ученые должны общаться, идеи циркулировать, взаимодействие обогащать. От разрыва этих связей всем плохо».

Подробнее читайте в интервью Михаила Ковальчука, которое выйдет на сайте и в газете «Ъ» позднее.