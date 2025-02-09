Михаил Ковальчук: если бы санкций не было, их надо было бы ввести
В интервью «Ъ» президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заметил: «Если бы санкций не было, их надо было бы ввести хотя бы на время. Они нас заставляют восстанавливать наш технологический суверенитет».
Михаил Ковальчук
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В то же время, по мнению господина Ковальчука, «наука и культура — это те области, в которых взаимодействие традиционно наименее политизировано». «Можно назвать это зоной гуманитарного, интеллектуального общения. И даже когда происходит полный разрыв отношений, в науке и культуре все-таки стараются поддерживать связи,— подчеркнул глава ''Курчатовского института''.— Санкции и разрыв сотрудничества в этих сферах всегда задевают обе стороны. Ученые должны общаться, идеи циркулировать, взаимодействие обогащать. От разрыва этих связей всем плохо».
Подробнее читайте в интервью Михаила Ковальчука, которое выйдет на сайте и в газете «Ъ» позднее.