Трамп заявил, что не хочет «бомбить» Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном соглашение по ядерным вопросам. Разглашать подробности возможных договоренностей господин Трамп не стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Я бы хотел заключить неядерную сделку с Ираном. Я бы предпочел это тому, чтобы разбомбить его к чертям. Они не хотят умирать. Никто не хочет»,— заявил американский лидер в интервью The New York Times. Дональд Трамп также сказал, что израильских ударов по Ирану можно было бы избежать, если бы подобное соглашение заключили бы ранее.

В начале февраля Белый дом сообщил, что господин Трамп подписал указ о возобновлении политики «максимального давления» на Иран. По информации Reuters, документ призван перекрыть все пути для создания ядерного оружия в Иране. МИД Ирана заявил, что ответом на «максимальное давление» станет иранское «максимальное сопротивление».

Подробнее об ирано-американских отношениях читайте в материале «Ъ» «К Ирану надо помягше, а на вопросы смотреть ширше».