Дю Плесси во второй раз защитил чемпионский титул UFC в среднем весе

Южноафриканский боец смешанного стиля (MMA) Дрикус дю Плесси во второй раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе, одержав победу над американцем Шоном Стриклендом. Поединок прошел в Сиднее в рамках турнира UFC 312 и завершился в пятом раунде. Дрикус дю Плесси победил единогласным решением судей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дрикус дю Плесси

Фото: Jeremy Piper / Reuters Дрикус дю Плесси

Фото: Jeremy Piper / Reuters

На счету 31-летнего дю Плесси теперь 23 победы в MMA при двух поражениях. Для дю Плесси и Стрикленда это уже второй бой. В январе 2024 года южноафриканский боец одержал победу раздельным решением судей и завоевал титул чемпиона UFC. В августе прошлого года дю Плесси победил новозеландца Исраэля Адесанью и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе.

Шону Стрикленду 33 года. В его активе теперь семь поражений в смешанных единоборствах при 29 победах. Чемпионский пояс UFC в среднем весе он удерживал с сентября 2023-го по январь 2024 года, пока не проиграл Дрикусу дю Плесси.