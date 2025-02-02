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Коррупция вокруг героина

Как майор милиции вымогал взятку у адвоката

Редакция «Коммерсантъ-Урал» продолжает серию материалов «Дела прошлых лет», где рассказывает о преступлениях, которые расследовались на Урале в 1990-е, 2000-е годы и позднее. В феврале 2004 года сотрудники ФСБ задержали старшего оперуполномоченного УВД Екатеринбурга Назира Салимова за вымогательство взятки у адвоката Ольги Искандерян в размере 200 тыс. руб. По версии следствия, за вознаграждение он пообещал посодействовать в прекращении уголовного дела в отношении ее доверителя, обвиняемого в сбыте героина. Суд приговорил майора к 4,5 годам колонии с лишением звания.

Фото: Дмитрий Сухоросов

Фото: Дмитрий Сухоросов

Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали старшего оперуполномоченного УВД Екатеринбурга майора милиции Назира Салимова 4 февраля 2004 года. Поводом для послужило заявление адвоката Ольги Искандерян о вымогательстве им взятки в размере 200 тыс. руб. В суде она представляла интересы задержанного за сбыт героина цыгана Василия Болотова.

Адвокат заявила, что за вознаграждение майор обещал содействовать в прекращении уголовного дела в отношении ее доверителя.

Задержание милиционера прошло при передаче ему требуемой суммы. Разговор милиционера с адвокатом оперативники записывали на диктофон, что впоследствии легло в основу обвинения. Назиру Салимову было предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Расследованием его уголовного дела занимались сотрудники отдела Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе (УрФО).

Назир Салимов родился в 1959 году в Азербайджане. Окончил высшую школу милиции в Нижнем Тагиле. Работал участковым. С конца 1990-х годов возглавлял ОБНОН Чкаловского РУВД Екатеринбурга, а в конце 2003 года был переведен в городское УВД на должность старшего оперуполномоченного. Работал в подразделении по борьбе с НОН. Назир Салимов известен как оппонент фонда «Город без наркотиков», руководство которого неоднократно обвиняло майора в связях с наркомафией и покровительстве отдельных наркодилеров. Примечательно, что старший сын милиционера Дмитрий Салимов был осужден за хранение наркотиков.

Во время предварительного следствия, Назир Салимов заявлял, что Ольга Искандерян подбросила ему деньги, так как у них «сложились неприязненные отношения» (госпожа Искандерян часто представляла в судах интересы Назира Салимова).

В итоге свою вину он так и не признал, заявляя, что дело в отношении него — провокация, инициированная, в том числе, фондом «Город без наркотиков» и ее бывшим руководителем Евгением Ройзманом (в 2022 году был внесен в реестр иностранных агентов).

В декабре 2004 года Свердловский областной суд под председательством судьи Сергея Бажукова приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима и лишил звания майора милиции. Согласно решению суда, вина майора Салимова в получении денег от Ольги Искандерян подтверждается свидетельскими показаниями и вещественными доказательствами — диктофонной записью и деньгами, изъятыми во время задержания милиционера.

По словам Сергея Бажукова, действия майора Салимова следует квалифицировать не как получение взятки, а как покушение на мошенничество.

Судом установлено, что Салимов не мог повлиять на ход уголовного дела в отношении Болотова (уголовное дело расследовало свердловское управление Госнаркоконтроля РФ, и Назир Салимов как сотрудник другого ведомства не мог помочь в прекращении уголовного дела) и мошенническим путем завладел деньгами Искандерян. «Использовать деньги по собственному усмотрению он не смог в силу того, что был задержан сотрудниками ФСБ»,— пояснил судья.

Кроме того, судья Сергей Бажуков вынес частное постановление, в котором попросил заместителя Генпрокурора РФ в УрФО Юрия Золотова обратить внимание на качество расследования уголовных дел сотрудниками окружного отдела Генпрокуратуры. В частности, он указал на то, что в ходе следствия не была проведена идентификация голосов на магнитной записи, которая велась при передаче денег.

«Салимов на суде не стеснялся, рассказывал, что с его рук все руководство областной милиции кормилось. Мы дело рассматриваем, он сидит в СИЗО, а ему назначается пенсия сотрудника МВД по выслуге лет. Прокуратура шум подняла. Там характеристики на него были представлены, в пору орденом награждать. Такой парень геройский. Я Салимова потом всех званий лишил по приговору»,— рассказал Сергей Бажуков для книги «Личность в мантии», которую в 2024 году издал «Ъ-Урал».

Ранее «Ъ-Урал» рассказывал, как присяжные на Урале впервые в новой истории рассмотрели дело об убийстве.

Мария Шараева, Николай Яблонский

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