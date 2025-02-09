Аэропорт Пулково в Петербурге приостановил работу

Росавиация сообщила, что петербургский аэропорт Пулково временно прекратил прием и отправку самолетов. Ограничения введены в 6:55 мск.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 06:55 МСК введены в петербургском аэропорту Пулково»,— сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Для обеспечения безопасности полетов в 00:32 приостановил работу аэропорт Волгограда. Росавиация сообщила, что прием и отправка самолетов возобновились в 7:01. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один борт.

В 4:40 прием и отправку самолетов также прекратил аэропорт Нижнего Новгорода. Ограничения там продолжают действовать.