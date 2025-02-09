Временные ограничения ввели на работу аэропорта Волгограда

Росавиация сообщила, что аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет самолеты. Ограничения на полеты действуют с 00:32 мск.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 00:32 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград»,— написал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

В предыдущий раз ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Волгограда вводили 5 февраля. Они действовали около восьми часов.