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Коммерсантъ FM
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Временные ограничения ввели на работу аэропорта Волгограда

Росавиация сообщила, что аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет самолеты. Ограничения на полеты действуют с 00:32 мск.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 00:32 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград»,— написал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

В предыдущий раз ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Волгограда вводили 5 февраля. Они действовали около восьми часов.

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