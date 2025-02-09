Суд ограничил доступ Маска к системе государственных платежей

Суд США временно ограничил доступ Департамента эффективности правительства (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, к государственной системе обработки платежей. Ранее иск с соответствующим требованием подали генпрокуроры 19 штатов.

Как передает Reuters, в иске говорится, что Илон Маск и его сотрудники в DOGE могут помешать федеральному финансированию медицинских клиник, дошкольных учреждений и программ по борьбе с изменением климата. В документе также сказано об «огромных рисках в сфере кибербезопасности».

Илон Маск назвал решение суда абсолютным безумием. По его словам, Минфин США и DOGE договорились, что все исходящие государственные платежи будут сопровождаться комментариями с обоснованиями и классификационными кодами.

Департамента эффективности правительства был создан 20 января по поручению президента США Дональда Трампа. Задачами DOGE стали сокращение государственных расходов и борьба с бюрократией. The New York Times писала, что доступ ведомства к платежной системе позволит ей ограничивать распределение средств на цели, одобренных Конгрессом.

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