Разведка — дело затратное

Программа администрации Дональда Трампа по резкому сокращению госрасходов не обошла стороной и спецслужбы. По данным американских СМИ, письма с предложением добровольно уволиться и при этом еще восемь месяцев получать зарплату получили сотрудники ЦРУ, ФБР, Агентства национальной безопасности и ряда других ведомств. Задача — добиться сокращения госаппарата на 10% и благодаря этому приблизиться к цели, поставленной Илоном Маском. Миллиардер, возглавивший новый Департамент эффективности государственного управления, считает необходимым к 2026 финансовому году вполовину сократить дефицит госбюджета, который сейчас составляет $2 трлн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб ЦРУ

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Штаб ЦРУ

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

О том, что программа добровольного сокращения госслужащих затронула не только гражданские ведомства, первой сообщила газета The Wall Street Journal. По ее данным, Управление кадровой службы США в конце января распространило письма, в которых многим категориям сотрудников ЦРУ предлагалось уволиться в обмен на восемь месячных окладов и некие дополнительные бонусы. Кроме того, была приостановлена процедура найма сотрудников, уже получивших приглашения на работу.

По данным CNN, новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф лично принял решение включить агентство в программу добровольного увольнения.

Ранее он немало критиковал ведомство за неэффективность и ангажированность. «Аналитика и приоритеты ЦРУ были политизированы. Аналитические отчеты удивительным образом совпадали с приоритетами политики Байдена. Раз за разом ЦРУ предоставляло неточную аналитику, которая удобно оправдывала действия президента Байдена или зачастую его бездействие»,— заявил он на январских слушаниях в Конгрессе. При Дональде Трампе, по заверению господина Рэтклиффа, ЦРУ будет заниматься расширением разведывательных возможностей «в каждом уголке земного шара», а особое внимание будет сосредоточено на действиях России, Китая, Ирана, КНДР, на растущей координации между ними, а также на ситуации на американо-мексиканской границе. Правда, пока неясно, хватит ли в новых условиях у ведомства ресурсов на все это.

В Службе внешней разведки (СВР) России “Ъ” сообщили, что предпочитают воздержаться от каких-либо комментариев относительно решений руководства ЦРУ. Но добавили при этом, что «СВР приветствовала бы любые кадровые и административные изменения в ЦРУ США, которые могут привести к снижению конфронтации между нашими странами и укреплению международного сотрудничества».

Вслед за The Wall Street Journal издание Politico сообщило, что предложения уволиться получили сотрудники еще целого ряда ведомств — в частности, ФБР, Разведывательного управления Пентагона, Национального агентства геопространственной разведки, Национального управления военно-космической разведки США, Агентства национальной безопасности, аппарата директора национальной разведки. По данным издания, ссылающегося на слова своего источника, массовая рассылка вызвала смятение в разведсообществе, а в итоге программа сокращений может спровоцировать «невиданный хаос с точки зрения персонала и оперативной работы».

Как отметил в беседе с “Ъ” независимый эксперт в области разведывательных служб и терроризма Григорий Зерщиков, даже если сотрудники спецслужб массово уйдут со службы, они до конца жизни будут повязаны гостайной.

«Поэтому формально риска утечек нет. Если же утечки произойдут, то этим людям будет грозить пожизненное заключение»,— отметил эксперт. При этом, по словам собеседника “Ъ”, экс-сотрудников ЦРУ и других ведомств с радостью наймут частные разведывательные компании, «которых в том же Вашингтоне и округе Колумбия сотни»: «Допуск к гостайне — это своего рода валюта в тех кругах. Чем выше допуск, тем больше зарплата в частной компании».

С другой стороны, собеседник “Ъ” напомнил, что в первый президентский срок Дональд Трамп запретил увольняющимся из спецслужб людям в течение трех лет работать в частных компаниях. «При Джо Байдене это постановление было тихо отменено. И пока неясно, как Трамп поступит сейчас — введет ли он этот запрет по новой, во что это выльется и как потом будет юридически оформляться»,— резюмировал Григорий Зерщиков.

Времени на раздумья у американских чиновников уже нет: ответ на предложение они должны были дать к 6 февраля.

4 февраля агентство Bloomberg сообщало, что уволиться согласились более 20 тыс. сотрудников федерального правительства США, что составляет менее 1% гражданских госслужащих (всего их в стране почти 2,3 млн). В ночь на 6 февраля корреспондент The Washington Post Эмили Дэвис сообщила в соцсети X, что, по ее данным, предложение приняли более 40 тыс. человек. Окончательные итоги еще предстоит подвести, но очевидно, что достичь заранее поставленной цели — увольнения в рамках этой программы около 10% госслужащих — не удалось.

Рассылка писем с предложением уволиться — часть масштабной инициативы по сокращению госрасходов, которая включает в себя также, например, замораживание программ американской внешней помощи и полное переформатирование Агентства США по международному развитию (USAID). Цели ранее обрисовал соратник Дональда Трампа, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск. По его словам, к 2026 финансовому году (начнется 1 октября 2025-го) необходимо сократить бюджетный дефицит вдвое — до $1 трлн. Такая амбициозная задача, по словам бизнесмена, потребует «мощной поддержки» со стороны президента, Конгресса и судебной системы.

Николай Амелин, Наталия Портякова