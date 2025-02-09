Хинштейн назвал «очень плохой» ситуацию с бюджетом Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о задолженности региона перед семьями погибших участников военной операции на Украине. Он добавил, что в регионе «очень плохая» ситуация с бюджетом. Как передает 46TV, господин Хинштейн сказал, что «в бюджете минус 17 млрд руб.».

«По поводу долга за гибель людей, за ранения, вот сегодня ситуация с бюджетом Курской области, она просто, она не просто плохая, она очень плохая … Вот нам пришлось на прошлой неделе из резервного фонда закрывать долги семимесячные по оплате питания ПВР»,— сказал Александр Хинштейн на встрече с жителями приграничных районов Курской области (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы региона, долги властей Курской области перед семьями погибших участников военной операции образовались еще в июле 2024 года. Регион также остается в долгу у раненных военнослужащих.

На сайте правительства Курской области указано, что доходы регионального бюджета в 2025 году прогнозируются в объеме 91,8 млрд руб. Расходы — 95,1 млрд руб. Основным источником покрытия дефицита в 3,3 млрд руб. станут коммерческие кредиты.

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