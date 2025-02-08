Туры разбирают по кадрам

Кинотуризм становится все более популярным направлением среди путешественников. Фанаты известных фильмов и сериалов по всему миру стали охотнее бронировать поездки в места съемок, пишет Forbes со ссылкой на аналитиков рынка. Как уточняет издание, сейчас это один из самых эффективных инструментов развития туризма. По данным компании Expedia, на выбор почти 70% путешественников в 2022 году влияло наличие локаций, которые они видели на экране. Одни из самых востребованных направлений для кинотуризма — это озеро Комо в Италии, где свои фильмы снимали Альфред Хичкок и Федерико Феллини, а также пустыня Вади-Рам в Иордании. Пейзажи оттуда появлялись в «Звездных войнах», «Алладине» и «Марсианине», отмечает Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Muhammad Hamed / Reuters Фото: Muhammad Hamed / Reuters

Туроператоры активно включают такие локации в маршруты экскурсий, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян: «Это Иордания, в частности, Петра, где снимался "Лоуренс Аравийский". Обязательно туристы про такие вещи спрашивают. Безусловно, есть еще Марокко, где снимался популярный в 2000-х сериал "Клон", и парк Гарри Поттера в Японии или Англии. В Абу-Даби очень популярна локации для планеты Татуин в "Звездных войнах". Но я бы не сказал, что существует отдельная тематика путешествий к местам съемок фильмов.

Скорее, это элементы, связанные с экскурсионным обслуживанием. Как маркетинговый инструмент продвижения конкретного направления, локации это очень часто применяется.

Но при этом при поездках в Стамбул популярное направление — это, конечно, дворцовый комплекс Османской империи, и очень часто он упоминался в сериале "Великолепный век". Вот туда, может быть, специально ездят и преданные фанаты, чтобы насладиться атмосферой. Индивидуальная экскурсия стоит в среднем от $100, групповые начинаются с $25 .

Сложно сказать, что в ближайшей перспективе нас ждет бум в этой сфере, потому что наши граждане настолько сильно устают, что просто хотят отдохнуть. А вот если говорить о том, что предложение будет расти, то эта динамика сильно зависит от местных структур, которые должны создать приемлемые для туристов условия, их интересно обыграть и продвигать. Конечно, не за горами появление специфических туров в уже широком поле».

Внутри страны, как отмечают собеседники “Ъ FM”, кинотуризм — пока развивающийся тренд. По данным Ассоциации туроператоров России, клиенты активно едут в Териберку смотреть пейзажи из «Левиафана». Популярностью также пользуются прогулочные маршруты по Санкт-Петербургу, по местам съемок фильма «Брат» и сериала «Улицы разбитых фонарей». В последнее время представители туристической отрасли стали активнее использовать кинолокации для продвижения своего продукта, заметил основатель компании Adventure Guide Алексей Юдин: «Кинотуризм и раньше был в программах, но это никогда не выносилось на первый план. Например, в Пятигорске всем показывают озеро Провал и рассказывают, что здесь снимался фильм "12 стульев".

Сейчас те регионы, которые хотят перетянуть к себе туристический поток, такие места съемок ставят в приоритет и делают из этого некую фишку.

Впервые я с этим столкнулся, когда поехал в Пермский край. Нам там в рамках туристической программы показывали локации из фильмов "Сердце Пармы" и "Время первых" и рассказывали, что регион развивает такой туризм. Когда я был в Тюменской области, у нас одним из пунктов программы значилось посещение съемочной площадки фильма "Тобол". И там не просто привозят в эту локацию, а еще дают попользоваться оставшимся после съемок реквизитом, надеть какие-то костюмы героев, провести фотосессию. Делают памятные видео, когда прямо в тех же самых декорациях разыгрывается одна из сценок фильма. Группа восприняла это очень весело, и мы, например, стали уже своим клиентам это место, эту локацию предлагать. То есть сейчас это направление активно развивается, и мне кажется, что это очень перспективно в первую очередь в новых туристических регионах. И спрос хороший, потому что в этих поездках в любом случае не только киноплощадки, просто это очень здорово добавляет изюминку в тур, и вы такого в других местах не попробуете».

Тем временем в Таиланде ждут кратного роста турпотока на фоне выхода третьего сезона сериала «Белый лотос». Его снимали в Бангкоке, а также на Самуи и Пхукете. Работа над первыми двумя сезонами проходила на Гавайях и Сицилии, и после релиза число туристов там увеличилось почти на 20%. Финальный эпизод второго сезона «Белого лотоса» установил рекорд по просмотрам на стриминге HBO Max: в сумме его увидели 4,1 млн человек.

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Ульяна Горелова