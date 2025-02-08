В Казани объявили конкурс для архитекторов БРИКС с призовым фондом 22 млн рублей

Федеральная территория (ФТ) «Сириус» объявила международный архитектурный конкурс на разработку мастер-планов двух инновационных районов. Общий призовой фонд конкурса составляет 22 млн руб. Об этом сообщила председатель совета «Сириуса» Елена Шмелева на архитектурно-строительном форуме «Казаныш».

Архитекторам предстоит спроектировать научно-технологический кампус университета «Сириус» и инновационный IT-кластер на участках площадью 19,4 и 23,1 га. Проекты должны соответствовать стандартам углеродной нейтральности и создавать новую ландшафтно-парковую среду. Прием заявок продлится до конца мая. Три финалиста получат по 4 млн рублей. Дополнительно за первое место предусмотрено 5 млн рублей, за второе — 3 млн рублей, за третье — 2 млн рублей.

«Сириус» — это образовательный центр, основанный в 2015 году по инициативе президента России Владимира Путина на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. Центр предоставляет бесплатное обучение одаренным школьникам в области науки, искусства и спорта. В 2020 году на его базе была создана федеральная территория «Сириус» площадью 1,4 тыс. га — первая и единственная в России территория с особым правовым статусом.

Анар Зейналов