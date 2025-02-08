Бастрыкин потребовал доклад о драке мужчины с второклассниками в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении отца школьника, который избил двух одноклассников сына в Академическом районе Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе ведомства. У одного из учеников диагностировали компрессионный перелом грудного позвонка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным Е1.ru, ученик второго класса школы №181 пожаловался отцу на оскорбления одноклассников. Мужчина встретился с детьми около школы: одного ударил по лицу, второго — уронил на землю. В ДГКБ №9 врачи обнаружили травму у одного из учеников. Родители школьника отказались от госпитализации ребенка и написали заявление в полицию.

Следственные органы СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Доклад о ходе его расследования генералу Бастрыкину представит и.о. руководителя ведомства по региону Константин Мирошниченко.

Василий Алексеев