Путин поручил принять меры по борьбе со звонками мошенников с Украины

Президент Владимир Путин дал поручения по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В частности, он распорядился разработать дополнительные меры по блокировке звонков мошенников с территории Украины и из других недружественных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Также господин Путин поручил представить предложения о повышении уровня идентификации абонентских номеров, используемых госструктурами. Предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности отображения на пользовательском оборудовании абонентов «сведений о принадлежности телефонных номеров органам публичной власти и организациям».

Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин, директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев. Срок исполнения поручения — до 1 июля.

В декабре 2024 года правительство опубликовало постановление об ограничении звонков через интернет с помощью IP-телефонии, решение приняли для усиления борьбы с телефонным мошенничеством. Документ вступит в силу с сентября 2025-го. Собеседники «Ъ» на рынке IP-телефонии рассказывали, что эта технология широко применяется «и для легальной связи»: объем рынка в 2023-м вырос на 18%, до 70,4 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Фроду обрубают провода».