Сириус объявил архитектурный конкурс на два инновационных района

Федеральная территория (ФТ) Сириус объявила международный архитектурный конкурс на разработку мастер-планов двух инновационных районов. Об этом сообщила на архитектурно-строительном форуме «Казаныш» председатель совета Сириуса Елена Шмелева. Общий призовой фонд конкурса — 22 млн руб.

Согласно пресс-релизу агентства стратегического развития «Центр» (оператор конкурса), мастер-план охватывает два участка площадью 19,4 га и 23,1 га. Там запланировано создание второй очереди научно-технологического кампуса университета «Сириус» и инновационного IT-кластера. В общей сложности ФТ Сириус занимает 1,4 тыс. га.

Конкурс проведут в два этапа. Первый — отборочный, по его итогам определят трех финалистов. Во время второго этапа они должны подготовить предложения по «архитектурному облику, формирующему среду», и проекты развития территории Сириуса. При подготовке должны применяться стандарты углеродной нейтральности, а также требуется «общая экологичность проектов при максимальной функциональности и логистической связности районов». Кроме того, поставлена задача создать «принципиально новую ландшафтно-парковую среду», продолжающую уже сложившуюся в Сириусе концепцию университетского города.

Прием заявок продлится до 31 мая. Итоги конкурсы должны подвести осенью. Всем финалистам второго этапа выплатят по 4 млн руб. в качестве вознаграждения. Победитель получит еще 5 млн руб., занявшие второе и третье места — по 3 млн руб. и 2 млн руб. соответственно.