Целью проекта было расширение территории приема сигнала экстренных служб о чрезвычайных ситуациях, в том числе о налетах БПЛА. Мощные громкоговорители и сирены должны были появиться повсеместно, в том числе в небольших сельских населенных пунктах Адыгеи. Устанавливаемое на крышах домов или на специальных опорах оборудование предполагалось интегрировать в существующую инфраструктуру ГО и ЧС. В итоге система должна работать безотказно как в мирное время, так и в особый период.