«Ростелекому» просигналил штраф
Компанию наказали на 24 млн рублей за срыв реконструкции системы оповещения в Адыгее
Арбитражный суд Адыгеи оштрафовал ПАО «Ростелеком» на 24 млн руб. за ненадлежащее исполнение контракта в сфере гражданской обороны. Компания реконструировала региональную систему оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях, в том числе о налетах беспилотников. Но при приемке работ выяснилось, что исполнитель не обеспечил интеграцию смонтированного оборудования в действующую инфраструктуру. Представители компании пытались доказать, что этого от нее этого не требовалось.
Вступило в силу решение Арбитражного суда Адыгеи по иску республиканского ГКУ «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» к ПАО «Ростелеком» о взыскании штрафа и пени на сумму 24,5 млн руб. Материалы опубликованы на сайте суда.
Телекоммуникационная компания привлечена к финансовой ответственности за несвоевременное и ненадлежащее исполнение обязательств по контракту на реконструкцию региональной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Согласно контракту, заключенному в августе 2023 года, «Ростелеком» взял на себя обязательство по поставке, установке, монтажу и настройке оборудования для региональной автоматизированной системы оповещения. По окончании работ исполнитель должен был получить 130 млн руб., заказчиком выступило ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) Республики Адыгея». Срок выполнения контракта — январь 2024 года.
Целью проекта было расширение территории приема сигнала экстренных служб о чрезвычайных ситуациях, в том числе о налетах БПЛА. Мощные громкоговорители и сирены должны были появиться повсеместно, в том числе в небольших сельских населенных пунктах Адыгеи. Устанавливаемое на крышах домов или на специальных опорах оборудование предполагалось интегрировать в существующую инфраструктуру ГО и ЧС. В итоге система должна работать безотказно как в мирное время, так и в особый период.
В январе 2024 года специалисты республиканского ГКУ «Центр по делам ГО и ЧС» провели приемочные испытания, в ходе которых были выявлены многочисленные недоработки.
Акустические установки не срабатывали, протоколы взаимодействия оборудования и сертификаты не были представлены; в целом интеграция нового оборудования в существующую систему оповещения не была обеспечена. Заказчик потребовал устранить недостатки, а затем расторг контракт и обратился в суд за взысканием пеней и штрафов.
ПАО «Ростелеком» в ходе судебного процесса возражало против требований ГКУ «Центр по делам ГО и ЧС». По мнению представителей компании, в контракте не была прописана обязанность исполнителя обеспечить интеграцию оборудования в существующую систему. Судебная экспертиза показала, что поставленная «Ростелекомом» техника соответствует условиям контракта, интеграция в действующую инфраструктуру возможна при использовании определенного программного обеспечения. ПАО «Ростелеком» выдвинуло встречные требования — признать отказ ГКУ от исполнения контракта незаконным и выплатить исполнителю задолженность в сумме 128 млн руб.
Арбитражный суд Адыгеи, изучив доводы сторон, признал правоту заказчика.
«Главная цель системы оповещения — предупредить людей, минимизировать число жертв, предотвратить панику и скоординировать действия граждан в условиях угроз, что имеет особое значение в современных условиях. Цель контракта — расширение территории оповещения населения — не достигнута»,— говорится в решении суда.
В пресс-службе ПАО «Ростелеком» на запрос “Ъ” о перспективах обжалования решения, а также по существу спора ответили: «Эксперты компании анализируют документы по данному постановлению и примут решение с учетом установленных законом процессуальных сроков».