Миллиарда не хватило на колонию
Краснодарский крайсуд смягчил приговор по делу финансовой пирамиды «Джи Эф Ай»
В Краснодаре краевой суд изменил приговор по уголовному делу в отношении организаторов пирамиды «Джи Эф Ай», которые признаны виновными в хищении средств 1,2 тыс. вкладчиков на сумму 1 млрд руб. Из десяти подсудимых пять осуждены условно, три отбыли реальное наказание до приговора. Подсудимые Денис Дрозд и Роман Митрофанов судом первой инстанции были приговорены к принудительным работам, но крайсуд заменил наказание господину Дрозду на условный срок. Потерпевшие считают наказание организаторам пирамиды слишком мягким.
Как стало известно «Ъ», коллегия по уголовным делам Краснодарского крайсуда частично изменила приговор, вынесенный 30 января 2024 года Ленинским районным судом Краснодара в отношении десяти сотрудников ООО «Торгово-инвестиционная компания "Джи Эф Ай"», которые признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Потерпевшими признаны 1,2 тыс. человек, ущерб превысил 1 млрд руб.
Краевой суд согласился с доводами жалобы подсудимого Дениса Дрозда, которого районный суд приговорил к четырем с половиной годам принудительных работ, и заменил ему наказание на условный срок, приняв во внимание семейные обстоятельства. В остальном приговор суда первой инстанции остался без изменений: Антон Галактионов, Дмитрий Скрынников и Наталья Юркова приговорены к лишению свободы на сроки от трех до семи лет, но освобождены от наказания, так как в ходе следствия и суда они находились под стражей или под домашним арестом. Роман Митрофанов отправлен на принудительные работы на три с половиной года, остальные пять подсудимых (все они — женщины) получили условные сроки.
Прокуратура возражала против изменения приговора, по данным «Ъ-Кубань», решается вопрос об обжаловании решения крайсуда в кассационной инстанции.
Потерпевшие считают приговор несправедливым и требуют существенно ужесточить наказание, указывая на больше число потерпевших — пожилых граждан, потерявших все свои сбережения.
«Все подсудимые были осведомлены о преступной деятельности компании, получали большие зарплаты, премии, беспроцентные займы, ездили за рубеж, где отдыхали на денежные средства потерпевших»,— говорится в одной из жалоб.
Приговором суда установлено, что под видом ООО «Торгово-инвестиционная компания "Джи Эф Ай"» действовала группа мошенников, занимавшихся хищением средств граждан. Офисы «Джи Эф Ай» принимали вклады граждан в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине с 2011 по 2015 год. Организаторы схемы обещали доходность 24–40% годовых, утверждая, что средства якобы вкладываются в мировые инвестиционными фонды и участвуют в сделках на международной валютной бирже.
На самом деле компания «Джи Эф Ай» не вела никакой инвестиционной деятельности, выплачивая проценты за счет ранее привлеченных средств. Руководители и сотрудники ООО «Торгово-инвестиционная компания "Джи Эф Ай"» не признали себя виновными, утверждая, что причиной прекращения выплат вкладчикам стал экономический кризис, возникший в России в конце 2014 года. Компания «Джи Эф Ай» была признана банкротом в апреле 2016 года, конкурсное производство в ней продолжается.