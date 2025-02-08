Миллиарда не хватило на колонию

В Краснодаре краевой суд изменил приговор по уголовному делу в отношении организаторов пирамиды «Джи Эф Ай», которые признаны виновными в хищении средств 1,2 тыс. вкладчиков на сумму 1 млрд руб. Из десяти подсудимых пять осуждены условно, три отбыли реальное наказание до приговора. Подсудимые Денис Дрозд и Роман Митрофанов судом первой инстанции были приговорены к принудительным работам, но крайсуд заменил наказание господину Дрозду на условный срок. Потерпевшие считают наказание организаторам пирамиды слишком мягким.

Фото: Олег Исаев

Как стало известно «Ъ», коллегия по уголовным делам Краснодарского крайсуда частично изменила приговор, вынесенный 30 января 2024 года Ленинским районным судом Краснодара в отношении десяти сотрудников ООО «Торгово-инвестиционная компания "Джи Эф Ай"», которые признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Потерпевшими признаны 1,2 тыс. человек, ущерб превысил 1 млрд руб.

Краевой суд согласился с доводами жалобы подсудимого Дениса Дрозда, которого районный суд приговорил к четырем с половиной годам принудительных работ, и заменил ему наказание на условный срок, приняв во внимание семейные обстоятельства. В остальном приговор суда первой инстанции остался без изменений: Антон Галактионов, Дмитрий Скрынников и Наталья Юркова приговорены к лишению свободы на сроки от трех до семи лет, но освобождены от наказания, так как в ходе следствия и суда они находились под стражей или под домашним арестом. Роман Митрофанов отправлен на принудительные работы на три с половиной года, остальные пять подсудимых (все они — женщины) получили условные сроки.

Прокуратура возражала против изменения приговора, по данным «Ъ-Кубань», решается вопрос об обжаловании решения крайсуда в кассационной инстанции.

Потерпевшие считают приговор несправедливым и требуют существенно ужесточить наказание, указывая на больше число потерпевших — пожилых граждан, потерявших все свои сбережения.

«Все подсудимые были осведомлены о преступной деятельности компании, получали большие зарплаты, премии, беспроцентные займы, ездили за рубеж, где отдыхали на денежные средства потерпевших»,— говорится в одной из жалоб.

Приговором суда установлено, что под видом ООО «Торгово-инвестиционная компания "Джи Эф Ай"» действовала группа мошенников, занимавшихся хищением средств граждан. Офисы «Джи Эф Ай» принимали вклады граждан в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине с 2011 по 2015 год. Организаторы схемы обещали доходность 24–40% годовых, утверждая, что средства якобы вкладываются в мировые инвестиционными фонды и участвуют в сделках на международной валютной бирже.

На самом деле компания «Джи Эф Ай» не вела никакой инвестиционной деятельности, выплачивая проценты за счет ранее привлеченных средств. Руководители и сотрудники ООО «Торгово-инвестиционная компания "Джи Эф Ай"» не признали себя виновными, утверждая, что причиной прекращения выплат вкладчикам стал экономический кризис, возникший в России в конце 2014 года. Компания «Джи Эф Ай» была признана банкротом в апреле 2016 года, конкурсное производство в ней продолжается.

Анна Перова