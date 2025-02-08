Минпромторг: ограничение вывоза свинца снизит ущерб природе и стабилизирует цены

Минпромторг сообщил, что введение ограничений на экспорт свинца будет способствовать сокращению ущерба окружающей среде и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке. В начале февраля правительство ввело лицензирование при вывозе из России за пределы ЕАЭС необработанного свинца, свинцового лома и отходов.

«Это будет способствовать сокращению случаев нанесения ущерба окружающей среде, позволит стимулировать переработку только организациями, соблюдающими все экологические нормы, а также будет способствовать стабилизации цен на свинец на внутреннем рынке в периоды повышенного сезонного спроса и формированию дополнительных конкурентных преимуществ для добросовестных производителей»,— сообщило ведомство агентству «РИА Новости».

Как добавил Минпромторг, ведомство не видит рисков снижения загрузки производственных мощностей или формирования профицита металла на рынке. Там также уточнили, что введение ограничений позволит удовлетворить потребности производителей аккумуляторных батарей.

Разрешительный порядок вывоза свинца за пределы ЕАЭС правительство установило на период до 20 июня. Выдачей лицензий предприятиям и контролем за исполнением постановления будет заниматься Минпромторг.

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