В Черном море от разлива мазута погибло 84 дельфина

Количество погибших в Черном море дельфинов достигло 84 особей, рассказала директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей. В конце января сообщалось о 70 погибших дельфинах. В центре не предполагают, сколько еще морских млекопитающих может погибнуть из-за разлива мазута.

«У китоообразных могут быть отложенные последствия: накопленные в организме токсиканты могут привести к значительному снижению иммунитета и различным заболеваниям»,— сказала госпожа Белей «Интерфаксу».

В Черном и Азовском морях есть три вида китообразных: черноморская афалина, черноморский дельфин-белобочка и черноморская морская свинья. Эти виды занесены в Красные книги. Их охраняют международные конвенции.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Они перевозили мазут, который попал в море после крушения. Как сообщало Минприроды, около 4 тыс. тонн мазута вытекло в Черное море и попало на побережья Крыма и Краснодарского края. С 5 февраля Минтранс начал проверку танкерного флота России. Сегодня, 7 февраля, на черноморском побережье зафиксировали 15 новых выбросов мазута.

Подробнее о катастрофе — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».