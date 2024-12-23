«Дельфа»: число погибших после разлива мазута дельфинов выросло до 10

В Краснодарском крае с момента крушения танкеров 15 декабря были обнаружены тела десяти дельфинов, причиной смерти которых может быть разлив мазута, сообщил научно-экологический Центр спасения дельфинов «Дельфа». Ранее сообщалось о гибели двух дельфинов — их тела, покрытые мазутом, были найдены на пляжах Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В сводке центра по состоянию на сегодня, 23 декабря, речь идет о 12 телах дельфинов. Восемь из них местные жители обнаружили на пляже Алексино в Новороссийске (около 60 км от Анапы). Шесть тел найдены на берегу, два — в воде. Смерть дельфинов могла наступить в результате интоксикации парами мазута, рыбой или водой, считают специалисты центра.

К моменту прибытия волонтеров «Дельфы» в Новороссийск три тела унесло штормом, удалось осмотреть только пять тел (фото- и видеоматериалами подтверждены семь погибших). Среди пяти погибших дельфинов — две самки, два самца, один детеныш-самец. «Упитанные, без поражений кожи, следов сетей и мазута. У двух самок — кровь, пена в горле и дыхале»,— говорится в сообщении центра. Волонтеры взяли пробы для дальнейших исследований причин смерти.

Остальные четыре тела без следов мазута были найдены на Бугазской косе, в Сукко, в Варваровке и в Кабардинке. В сообщении «Дельфы» отмечается, что три тела были «уже очень старыми», а одно — «несвежее».

Смерть первого дельфина в результате разлива нефтепродуктов была зафиксирована вечером 18 декабря. Тогда в «Дельфе» сообщили о погибшей молодой особи азовки (морской свиньи), тело которой нашли на берегу Анапы. На следующий день в Анапе нашли еще одно тело дельфина, полностью покрытое мазутом. По данным «Ъ», местные обнаружили дельфина еще живым, у него из клюва шла кровь.

В Черном и Азовском морях обитают три вида китообразных: черноморская афалина, черноморский дельфин-белобочка и черноморская морская свинья. Они относятся к трем генетически уникальным подвидам — их нельзя встретить в других акваториях, они занесены в несколько Красных книг и охраняются международными конвенциями. В Черном море самой малочисленной считается популяция афалин, в 2019 году ее численность оценивалась в 41,2 тыс. особей. Численность дельфинов-белобочек по состоянию на тот же год — 118 тыс. особей, морской свиньи по состоянию на 2021 год — 94,2 тыс. особей.

О ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе — в репортаже корреспондента «Ъ» Александра Черных «В Черном море, в черной пене».

Полина Мотызлевская