Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз главреду Regnum Ахмедовой

Главному редактору ИА Regnum Марине Ахмедовой сегодня угрожали убийством. Неизвестные, как рассказала сама госпожа Ахмедова, писали ей в мессенджере с обещаниями расправиться с ней за слова об Азербайджане. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Ахмедова в 2023 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Марина Ахмедова в 2023 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вчера, 6 февраля, госпожа Ахмедова отреагировала в своем Telegram-канале на требование Азербайджана закрыть Русский дом в Баку. «Может быть, нам предъявить схожие претензии к азербайджанскому представительству в Москве — "Садоводу" и "Фудсити"?» — прокомментировала происходящее член Совета по правам человека, имея в виду крупные московские рынки.

Позже ей в Telegram стали приходить угрозы от неизвестных. Отправители обещали, что госпожа Ахмедова ответит жизнью за свои слова. Также они прислали ее домашний адрес, уточнив, что недоброжелатели знают, где искать главного редактора. Госпожа Ахмедова написала заявление в СКР. Господин Бастрыкин поручил руководителю ведомства по Москве возбудить уголовное дело об угрозах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.