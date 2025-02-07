Суд заочно арестовал полковника ВСУ по обвинению в обстреле Суджи

Ленинский районный суд заочно арестовал полковника Ростислава Карпушу. Командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ обвиняется в обстреле Курской области с помощью кассетных боеприпасов.

«Постановлением Ленинского районного суда г. Курска от 07.02.2025 Карпуше Р. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания, поскольку он объявлен в межгосударственный розыск»,— рассказала пресс-служба судов Курской области. Там добавили, что постановление суда может быть обжаловано.

По версии следствия, обвиняемый 1990 года рождения отдал приказ нанести ракетный удар по интернату в Судже Курской области, занятой войсками ВСУ. Обстрел произошел 1 февраля. Командира обвиняют в теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), за что виновному грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. В Следственном комитете России заявляли, что в результате обстрела есть погибшие и раненые.