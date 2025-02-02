СКР возбудил дело против украинского полковника после удара по интернату в Судже

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковника Ростислава Карпуши. По версии следствия, именно он отдал приказ нанести ракетный удар по интернату в Судже Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет РФ Фото: Следственный комитет РФ

Дело возбуждено по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ; предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы). СКР подтвердил, что в результате обстрела есть погибшие и раненые. «Принимаются меры к установлению местонахождения Карпуши и его соучастников»,— говорится в сообщении в Telegram-канале СКР.

По данным Минобороны, ракетный удар по интернату в Судже был нанесен 1 февраля. Утверждается, что ракеты были запущены из Сумской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн говорил, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.