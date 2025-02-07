С Сергея Богданчикова снимают шельф

“Ъ” стали известны подробности иска Генпрокуратуры, которая добивается расторжения целого ряда сделок, благодаря которым под контролем Сергея Богданчикова, до 2010 года являвшегося президентом ПАО «НК "Роснефть"», и его партнера Марка Гарбера оказалось стратегическое предприятие, обеспечивающее деятельность проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». По версии надзора, 52% долей СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» ответчики владеют незаконно, так как являются иностранными резидентами. Владельцем же бизнеса господин Богданчиков, по данным прокуроров, стал, используя свое служебное положение — доли государства, оцениваемые в 900 млн руб., согласно его директивам, были проданы всего за 44 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии надзора, Сергей Богданчиков стал основным владельцем сахалинского актива, используя служебное положение

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ По версии надзора, Сергей Богданчиков стал основным владельцем сахалинского актива, используя служебное положение

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, нарушения, ставшие поводом для обращения Генпрокуратуры в арбитражный суд Сахалинской области, были установлены в ходе надзорных проверок. Их цель — выявление иностранного контроля над предприятиями, имеющими стратегическое значение для России.

СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» было учреждено в 1997 году для обеспечения деятельности топливно-энергетических проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Учредителями совместного предприятия выступили ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (51%), японская Marubeni Corporation (25%) и американская International Development Services Inc. (24%).

Общество оказывает услуги, в том числе по перевалке нефтепродуктов, на базе единственного на Дальнем Востоке специализированного Сахалинского Западного морского порта (город Холмск), в связи с чем включено в реестр субъектов естественных монополий на транспорте. Капитализация компании, имеющей стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, превышает 10 млрд руб., а ежегодная выручка — 3 млрд руб.

При этом бенефициарами предприятия выступают гражданин Кипра и Федерации Сент-Китс и Невис (Британское Содружество) Сергей Богданчиков и Марк Гарбер, которого надзор просто называет «иностранным резидентом», не вдаваясь в подробности. Для контроля над «стратегом» им, в соответствии с 57-м ФЗ, регламентирующим порядок иностранных инвестиций, необходимо было специальное разрешение правительства, которое в данном случае получено не было.

Зато было установлено, как господин Богданчиков, с 1998 по 2010 год являясь президентом ПАО «НК "Роснефть"», «использовал свое служебное положение в целях незаконного обогащения» и реализовал схему по выводу из-под управления государства долей в совместном предприятии.

30 июня 2000 года он организовал продажу принадлежащей ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (дочерняя структура ПАО) доли стратегического общества в пользу АО «Восточная инвестиционно-промышленная компания» («Восток-Инком»). Акционерами последней также являлись дочерние «Роснефти» организации: АО «Форпроект» (81%), ЗАО «Сахалинские проекты» (14%) и АО «Роснефтефлот» (5%). В свою очередь, владельцами «Форпроекта» выступали ЗАО «Сахалинские проекты» с долей участия 18% и АО «Восток-Инком» — 82%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Гарбер

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Марк Гарбер

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По договору от 29 июля 2005 года ЗАО продало 14 обыкновенных акций (14% уставного капитала) «Восток-Инком» — покупателем стало ООО «Мега Альянс» за 2800 руб. В тот же день «Сахалинские проекты» реализовали «Мега Альянсу» 8100 обыкновенных акций (18% уставного капитала) АО «Форпроект» за 16 200 руб. В соответствии с договором купли-продажи от 15 января 2007 года ООО «Мега Альянс» приобрело за 25 тыс. руб. еще 5% акций АО «Восток-Инком», принадлежавших АО «Роснефтефлот». Директивы на согласование сделок, по результатам которых структуры с государственным участием были выведены из состава акционеров АО «Восток-Инком», владеющего 51% уставного капитала стратегического предприятия, по данным Генпрокуратуры, утверждались лично господином Богданчиковым.

При этом общество оказалось под контролем «Мега Альянса», учрежденного в 2002 году с уставным капиталом в 10 тыс. руб., не имевшего никакой собственности и декларировавшего только убытки. Зато за 44 тыс. руб. оно получило «Сахалин-Шельф-Сервис», активы которого оценивалась в 900 млн руб.

В 2010 году по итогам ряда сделок 100% акций АО «Восток-Инком» были переданы в кипрские офшоры Arrowplant Limited, Arrowmond Limited, Raytrack Limited, Skyglow Limited, Veramont Limited и Colworld Limited. А еще через десять лет господин Богданчиков и бывший член совета директоров ОАО «НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз"» Марк Гарбер через три свои кипрские компании скупили акции офшоров. Для этого 30 марта 2020 года были проведены почти два десятка однотипных сделок, в результате которых ответчикам досталось 52,6% долей в уставном капитале СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», принадлежащих АО «Восток-Инком». Участвовавшие в них иностранные компании Генпрокуратура считает «подставными» или «техническими», поскольку никакой финансово-хозяйственной деятельности они не вели, а став номинальными держателями долей российского стратегического общества, обеспечили скрытое владение им со стороны господ Богданчикова и Гарбера.

Основные ответчики по прокурорскому иску Детали Сергей Богданчиков возглавлял «Роснефть» с 1998 по 2010 год. При нем компания из локальной структуры, одним из основных центров деятельности которой был Сахалин, превратилась в первую в РФ нефтяную компанию. В частности, при господине Богданчикове «Роснефть» получила активы ЮКОСа. С 1993 года Сергей Богданчиков возглавлял ПО «Сахалинморнефтегаз» — впоследствии «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», «РН-Сахалинморнефтегаз», а потом «ННК-Сахалинморнефтегаз». В состав совета директоров ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» входил и Марк Гарбер. Марк Гарбер на протяжении многих лет инвестировал в различные российские активы, входил в состав совета директоров крупных компаний — в том числе «Русала», ОАО РЖД и других. В 2012 году при покупке группой «Сумма» Зиявудина Магомедова FESCO у Сергея Генералова господин Гарбер стал партнером группы и приобрел 19,9% акций FESCO. Со временем доля GHP увеличилась, а в 2020 году Андрей Северилов выкупил весь пакет группы (23,8%) в FESCO. В 2013 году GHP Group вошла в капитал Red Wings. Владевший тогда авиакомпанией Александр Лебедев продал ее за 1 руб. группе инвесторов — брату совладельца группы «Гута» Сергею Кузнецову и GHP Group Марка Гарбера. В 2016 году Red Wings выкупила «Ильюшин Финанс Ко». Наталья Скорлыгина, Александра Мерцалова

Такое отношение к российскому правопорядку, отмечает истец, законодатель оценивает как недобросовестное, поскольку коммерческая деятельность ими ведется в России «анонимно и под прикрытием лжефирм», а также имеет место сокрытие от государственного антимонопольного и налогового контроля доходов. Несмотря на требования 57-го ФЗ, ходатайства ответчиков о предварительном согласовании сделок в ФАС и правительственную комиссию не поступали. К Marubeni Corporation и International Development Services Inc. претензий не возникло, поскольку они являются участниками стратегического общества с момента его создания, то есть до принятия ФЗ-57 в 2008 году. В связи с этим отсутствует обязанность согласования их присутствия в обществе.

Надзор требует расторгнуть сделки, совершенные в пользу господ Богданчикова и Гарбера, и обратить подконтрольные им 52% долей в СП в доход Российской Федерации. До вынесения решения на них должны быть наложены обеспечительные меры в виде ареста.

Господа Богданчиков и Гарбер от комментариев воздержались.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая