Руководство челябинской туркомпании отрицает организацию незаконной миграции

Директор челябинской туристической компании «Вита трэвел» Алексей Ципордей отрицает обвинения в организации незаконной миграции. Уголовное дело, которое возбудили сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области, может быть связано с оговором бывшей сотрудницы, сообщил руководитель «Ъ-Южный Урал».

«Наша туристическая компания существует на рынке больше 20 лет. Мы дорожим своим именем и репутацией, никогда не прятались, всегда на виду и на слуху. Обвинения, которые были предъявлены в наш адрес, требуют самого детального рассмотрения. Я открыто заявляю, что никогда не занимался организацией незаконной миграцией»,— прокомментировал Алексей Ципордей.

По его словам, в деле в качестве подозреваемой фигурирует бывшая сотрудница компании, которая, возможно, вела незаконную деятельность, пользуясь имевшимся у нее доступом в офис, к базам, документам и печатям. «Мы уже нашли подтверждения тому, что данная сотрудница приходила в офис по ночам, чтобы тайно вести свою противоправную деятельность, знаем, что именно на ее домашнем компьютере были найдены приглашения для иностранцев, изготовленные якобы от нашей фирмы и еще от ряда фирм. Вероятно, после того, как она была уличена правоохранительными органами, чтобы смягчить себе приговор она решила оговаривать руководство компании и других»,— сообщил директор турфирмы. По его словам, руководство компании оказывает всестороннее содействие следствию и рассчитывает «на честное и пристальное» расследование.

7 февраля ГУ МВД России по Челябинской области сообщило о ликвидации очередного канала незаконной миграции. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Подозреваемыми являются пять человек, в числе которых руководители туристической компании и аффилированных юридических лиц. По версии следствия, сообщники за деньги оформляли мигрантам ходатайства о выдаче приглашений на въезд в Россию и гарантийные письма. На основании этих документов иностранные граждане получали многократные деловые визы и незаконно находились в стране, считают в полиции.