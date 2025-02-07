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В офисе челябинской туркомпании провели обыски по делу о незаконной миграции

Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из регионального пограничного управления ФСБ России пресекли работу канала незаконной миграции. Его организовали пять человек, которых подозревают в оформлении приглашений мигрантам для получения деловых виз. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), сообщает пресс-служба полицейского главка.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, пятеро человек, в числе которых руководители туристической фирмы и аффилированные юридические лица, за деньги оформляли мигрантам ходатайства о выдаче приглашений на въезд в Россию и гарантийные письма. На основании этих документов иностранные граждане получали многократные деловые визы и незаконно находились в стране. В офисе туристической компании и в квартирах подозреваемых провели обыски. Изъяты офисная техника, банковские карты, печати юридических лиц, наличные. По данным «Ъ-Южный Урал», обыски прошли в турфирме «Вита Трэвел». Директором компании является Алексей Ципордей.

Виталина Ярховска

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