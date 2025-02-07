Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Севастополе похоронили стрелка из Лабинска, погибшего на Донецком направлении

В Севастополе прошли похороны гвардии рядового, стрелка Якова Матяша. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, смертельное ранение погибший получил на Донецком направлении.

Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Яков Матяш родился в Лабинске Краснодарского края, с детства жил в Севастополе. Там он окончил школу №22, а позже получил специальность токаря в Севастопольском судостроительном колледже. Погибший, как говорит губернатор, несколько лет работал на стройках и городских предприятиях, став настоящим мастером своего дела.

Погибший подписал контракт с Минобороны России и прошел подготовку, после чего его отправили в зону СВО. «В боях проявил отвагу, самоотверженность и всегда старался выполнить поставленные командованием задачи»,— отметил господин Развожаев.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...