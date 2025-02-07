В Севастополе похоронили стрелка из Лабинска, погибшего на Донецком направлении

В Севастополе прошли похороны гвардии рядового, стрелка Якова Матяша. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, смертельное ранение погибший получил на Донецком направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Яков Матяш родился в Лабинске Краснодарского края, с детства жил в Севастополе. Там он окончил школу №22, а позже получил специальность токаря в Севастопольском судостроительном колледже. Погибший, как говорит губернатор, несколько лет работал на стройках и городских предприятиях, став настоящим мастером своего дела.

Погибший подписал контракт с Минобороны России и прошел подготовку, после чего его отправили в зону СВО. «В боях проявил отвагу, самоотверженность и всегда старался выполнить поставленные командованием задачи»,— отметил господин Развожаев.

Татьяна Ручкина