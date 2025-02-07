Вячеслав Федорищев объявил о закрытии НОЦ «мирового уровня» «Инженерия будущего»

В Самарской области начинает работу научно-образовательный центр «Российские технологии». Созданный по инициативе теперь уже бывшего главы региона Дмитрия Азарова НОЦ «Инженерия будущего» будет закрыт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На базе НОЦ «Российские технологии» будут объединены научные институты и предприятия Самарской области. Данное решение, как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Федорищев, было принято на заседании областного Совета по науке и высшему образованию, в который входят ректоры ведущих вузов региона, заслуженные ученые, руководители важнейших предприятий.

«Ранее существовавший НОЦ (как указывалось — мирового уровня) “Инженерия будущего” закрываем. Во всех отношениях — финансовых, юридических, смысловых. Цели и задачи, которые изначально ставились перед ним, не достигнуты. К сожалению, это откровенно нужно признать. Результатов и будущего здесь нет»,— заявил господин Федорищев.

Работа созданной в 2019 году «Инженерии будущего» была фактически прекращена в мае 2024 года после ареста ее руководителя Ольги Михеевой. В отношении приближенной к бывшему губернатору чиновницы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Она помещена под домашний арест.

Алексей Алексеев