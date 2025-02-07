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После жалоб сочинцев в Лазаревском районе приостановили работу платных парковок

В Лазаревском районе Сочи после жалоб местных жителей временно приостановили действие платного парковочного пространства. В течение месяца городские власти проведут серию выездных консультаций с инициативной группой горожан, чтобы разобрать каждый участок платной парковки, на который жаловались жители, передает пресс-служба администрации Сочи.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Встреча с жителями Лазаревского района прошла в пятницу, 7 февраля. Ее провел заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр. Присутствовали также представители районной администрации и прокуратуры Лазаревского района.

«Упорядочивание парковочного пространства на улицах города в Центральном, Хостинском и Адлерском районах положительно повлияло на снижение стихийных заторовых ситуаций на узкой проезжей части. Уменьшилась аварийность, сократились сбои в работе спецтранспорта коммунальных и экстренных служб, общественного транспорта»,— прокомментировал господин Бауэр. Он заявил, что мэрия ожидает аналогичного эффекта в Лазаревском районе, где в начале февраля платное парковочное пространство ввели на 17 улицах.

Горожане обратились к властям с просьбой скорректировать границы прибордюрных парковок. По словам вице-мэра, вопрос требует детальной проработки. Для этого по каждому участку проведут консультации.

Вячеслав Рыжков

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