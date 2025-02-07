АЛРОСА представила в Екатеринбурге инвестиционные бриллианты

АЛРОСА провела презентацию для инвесторов в отеле Hyatt Regency в Екатеринбурге. Компания привезла в город инвестиционные бриллианты и украшения из бриллиантов бренда Posie. Всего продемонстрировали более ста бриллиантов весом от двух до 16 карат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация коллекции инвестиционных бриллиантов в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Презентация коллекции инвестиционных бриллиантов в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На презентации показали бесцветный бриллиант весом 15,29 карата с одним из наиболее высоких показателей цвета и чистоты, бриллиант окраски vivid yellow и весом 11 карат — он имеет высокий уровень чистоты и отсутствие флуоресценции. Стоимость такого бриллианта составляет до $2 млн. Почти все алмазы добывают в Якутии, небольшую часть — в Архангельской области. В украшениях бренда Posie использованы бриллианты, полученные из алмазов из собственных месторождений АЛРОСА.

В Екатеринбурге были представлены коллекции Posie, все они вдохновлены работами целой плеяды мастеров русской ювелирной школы, среди которых Иеремия Позье — создатель Большой императорской короны. Это коллекции «Коронация», «Веера», «Пируэт», «Опера», «Пике».

В инвестиционной программе представлена коллекция бриллиантов высокой чистоты и с самыми высокими показателями цвета. Сертификация бриллиантов проходит в МГУ, при этом клиенты могут самостоятельно обратиться в другие организации.

Программу реализуют с помощью банков для Private-клиентов, в таком виде она существует уже три года. После введения санкций в 2022 году для поддержки сектора были введены меры, позволяющие приобретать бриллианты без НДС. Клиент заключает сделку не напрямую с компанией, а с банком, который выступает посредником.

Инвестиционный бриллиант после покупки можно оставить на хранение в фондах АЛРОСА, тогда при продаже не нужно будет повторно проводить его сертификацию. В случае, если клиент заберет его, перед продажей необходимо будет вновь подтвердить его подлинность. Также по заказу покупателя компания может изготовить с бриллиантом ювелирное украшение с индивидуальным дизайном.4 февраля презентация бриллиантов прошла в Тюмени. Пока инвестиционная программа работает в Москве, Санкт-Петербурге и точечно в регионах. Осенью планируется провести презентации в Новосибирске и Красноярске.

Ранее «Ъ» сообщал, что в 2024 году АЛРОСА увеличила количество проданных инвестиционных бриллиантов в три раза, полученная сумма выросла на 60% к аналогичному периоду. Объем выручки в компании не раскрыли, за год было продано более 1 тыс. единиц.

Анна Капустина