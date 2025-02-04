Проект модернизации «Адмиралтейских верфей» одобрен Главгосэкспертизой РФ

Проект реконструкции территории завода «Адмиралтейские верфи» получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. Его реализуют в три этапа, сообщает пресс-служба верфей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Реконструкция затронет 21, 8 тыс. кв.м. заводской территорию, из которых 4,5 тыс. кв. м отойдут под строительство глубоководной достроечной набережной.

Также в процессе модернизации на верфи планируется разместить площадку для стапельной сборки судов, центр обработки данных, насосные станции, складские помещения и трансформаторные подстанции.

Застройщиком выступают «Адмиралтейские верфи». Проектной организацией — «Центр технологии судостроения и судоремонта» (АО «ЦТСС»).

Ранее в Смольном реконструкцию территории верфи оценили в 1,7 млрд рублей.

Подробнее о модернизации петербургских судостроительных заводов ОСК — в материале «Ъ-СПб» «Хотите верфи, хотите — нет».

Владимир Колодчук