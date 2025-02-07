Путин призвал вернуть способ управления экономикой, который был в годы пандемии

Президент России Владимир Путин назвал эффективной работу правительства по отдельным отраслям экономики в годы пандемии COVID-19. Президент сказал премьер-министру Михаилу Мишустину, что нужно вернуть такой способ управления экономикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Михаил Мишустин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Михаил Мишустин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Нужно понимать перспективы отдельных отраслей, приоритеты и по нужным направлениям оказывать эффективную поддержку. Повторяю еще раз, так, как это удавалось делать в период борьбы с коронавирусом. Соответствующие решения должны быть приняты»,— сказал господин Путин на встрече с премьер-министром. По словам президента, о возвращении «коронавирусной» модели управления экономикой его попросили представители бизнес-сообщества.

Во время коронавируса правительство приняло многие антикризисные меры, которые были нацелены на поддержку пострадавших отраслей. После начала пандемии российские власти зарезервировали 1,4 трлн руб. на поддержку экономики и граждан, однако позже эта сумма выросла в несколько раз. В начале боевых действий на Украине министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия тратит огромные средства на поддержку экономики — тогда он оценивал эту сумму в 8 трлн руб.