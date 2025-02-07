Бывшего воронежского замминистра отправили под стражу

Центральный райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство регионального управления Следственного комитета о заключении под стражу 44-летнего бывшего замминистра предпринимательства и туризма Александра Кукина. По решению суда в СИЗО он будет до 30 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кукин (справа)

Фото: Сергей Толмачев Александр Кукин (справа)

Фото: Сергей Толмачев

Господин Кукин был задержан 6 февраля. Ему вменяется мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В основу уголовного дела легли обстоятельства выдачи гранта индивидуальному предпринимателю Евгению Ягодкину в 10 млн руб. на обустройство пляжа на базе отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе. По версии следствия, работы были выполнены не в полном объеме. По договоренности с бизнесменом чиновник скрыл этот факт, чтобы выданный грант не пришлось возвращать. Таким образом, по версии следствия, деньги были похищены.

Сам Александр Кукин выступил против ареста в СИЗО. Он заверил суд, что не намерен скрываться: по его словам, накануне после допроса его отпустили домой, а после попросили вернуться для проведения следственных действий, что он и сделал. Его защитник Алексей Дмитриев сказал, что 6 февраля предприниматель Евгений Ягодкин возместил грант.

Александр Кукин ушел с должности заместителя министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области — начальника отдела развития туризма в августе прошлого года. К этому моменту он работал в должности больше пяти лет.

Сергей Толмачев