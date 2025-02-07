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В Екатеринбурге появится улица писателя Владислава Крапивина

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга назовут улицу в честь писателя и основателя юношеского отряда «Каравелла» Владислава Крапивина. Соответствующее решение приняли на заседании городской комиссии по по наименованиям топонимических объектов.

Писатель Владислав Крапивин

Писатель Владислав Крапивин

Фото: Архив отряда «Каравелла»

Писатель Владислав Крапивин

Фото: Архив отряда «Каравелла»

Названия были присвоены семи улицам и семи остановкам. В Новокольцовском районе Екатеринбурга появятся улицы Аркадия Качко, Анны Шаровой, Николая Сыромятникова, Бориса Павловского, Академика Мокроносова и Уральских ученых. В жилом районе «Экодолье» появится переулок Нежный.

В Чкаловском районе появятся остановки ул. Патриотов, ул. Якутская, клиника «Сосновый бор», ул. Рощинская. В Академическом районе будут остановки ул. Майская, ул. Карасьевская, школа №25.

Владислав Крапивин скончался в 2020 году на 82-м году жизни. Прощание с ним прошло в Храме-на-Крови, писатель похоронен на Широкой речке.

Напомним, в январе в центре «Каравелла» сообщили, что на Урале разрабатывают туристический маршрут, посвященный жизни и творчеству писателя Владислава Крапивина. Он будет включать 12 точек, связанных с его жизнью и творчеством, в том числе железнодорожный вокзал, Уральский государственный университет (сейчас УрФУ), редакция журнала «Уральский Следопыт», Дом писателей, места, где располагался штаб отряда «Каравелла» и где жил писатель.

Анна Капустина

Фотогалерея

Путь командора

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Детский писатель Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. Он был третьим ребенком в семье педагогов Ольги Петровны и Петра Федоровича Крапивиных. Отец в прошлом был православным священником в Кировской области, откуда семья переехала, спасаясь от репрессий

Детский писатель Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. Он был третьим ребенком в семье педагогов Ольги Петровны и Петра Федоровича Крапивиных. Отец в прошлом был православным священником в Кировской области, откуда семья переехала, спасаясь от репрессий

Фото: Архив отряда «Каравелла»

В 1956 году Владислав Крапивин поступил на факультет журналистики Уральского государственного университета в Свердловске. В студенческое время он занимался в литературном кружке под руководством редактора «Уральского следопыта» Владимира Шустова

В 1956 году Владислав Крапивин поступил на факультет журналистики Уральского государственного университета в Свердловске. В студенческое время он занимался в литературном кружке под руководством редактора «Уральского следопыта» Владимира Шустова

Фото: Архив отряда «Каравелла»

Первый рассказ Крапивина «Табакера» вышел в «Уральском следопыте» весной 1960 года, в 1962 году вышла в свет его первая книга — «Рейс “Ориона”»

Первый рассказ Крапивина «Табакера» вышел в «Уральском следопыте» весной 1960 года, в 1962 году вышла в свет его первая книга — «Рейс “Ориона”»

Фото: Архив отряда «Каравелла»

Среди наиболее популярных произведений Владислава Крапивина — «Тень Каравеллы» (1970), «Алые перья стрел» (1971), «Мальчик со шпагой» (1973-1975), «Мушкетер и фея» (1975), «Трое с площади Карронад» (1979). Некоторые тексты («Колыбельная для брата», «Трое с площади Карронад») были экранизированы

Среди наиболее популярных произведений Владислава Крапивина — «Тень Каравеллы» (1970), «Алые перья стрел» (1971), «Мальчик со шпагой» (1973-1975), «Мушкетер и фея» (1975), «Трое с площади Карронад» (1979). Некоторые тексты («Колыбельная для брата», «Трое с площади Карронад») были экранизированы

Фото: Архив отряда «Каравелла»

В 1961 году в Свердловске Владислав Крапивин создал отряд «Каравелла». Свое название отряд получил только в 1968 году, до этого он назывался «Зеленый патруль», «Лесная звезда», БВР («Берег Веселых Робинзонов»)

В 1961 году в Свердловске Владислав Крапивин создал отряд «Каравелла». Свое название отряд получил только в 1968 году, до этого он назывался «Зеленый патруль», «Лесная звезда», БВР («Берег Веселых Робинзонов»)

Фото: Архив отряда «Каравелла»

К 1965 году отряд получил статус внешкольного пионерского экспериментального объединения. Основные направления его работы — фехтование, журналистика, морское дело и фото- киносъемка. В 1981 году по чертежам писателя было построено первое экспериментальное судно

К 1965 году отряд получил статус внешкольного пионерского экспериментального объединения. Основные направления его работы — фехтование, журналистика, морское дело и фото- киносъемка. В 1981 году по чертежам писателя было построено первое экспериментальное судно

Фото: Архив отряда «Каравелла»

На данный момент в распоряжении «Каравеллы» 36 катеров разных классов. Руководство отрядом осуществляет командор, невестка писателя Лариса Крапивина. По приблизительным данным, с отрядом так или иначе соприкоснулись 15 тыс. человек

На данный момент в распоряжении «Каравеллы» 36 катеров разных классов. Руководство отрядом осуществляет командор, невестка писателя Лариса Крапивина. По приблизительным данным, с отрядом так или иначе соприкоснулись 15 тыс. человек

Фото: Архив отряда «Каравелла»

В 1964 году Владислав Крапивин женился на Ирине Крапивиной, у них два сына — Павел и Алексей. Внуки Дарья и Петр живут в Екатеринбурге

В 1964 году Владислав Крапивин женился на Ирине Крапивиной, у них два сына — Павел и Алексей. Внуки Дарья и Петр живут в Екатеринбурге

Фото: Архив отряда «Каравелла»

В 2007 году Владислав Крапивин переехал из Екатеринбурга в Тюмень, где стал профессором Тюменского государственного университета. В 2011 году в Тюмени открыли музей писателя

В 2007 году Владислав Крапивин переехал из Екатеринбурга в Тюмень, где стал профессором Тюменского государственного университета. В 2011 году в Тюмени открыли музей писателя

Фото: Архив отряда «Каравелла»

С 2006 года ежегодно литераторам присуждается международная детская премия имени Владислава Крапивина

С 2006 года ежегодно литераторам присуждается международная детская премия имени Владислава Крапивина

Фото: Архив отряда «Каравелла»

Фото: Архив отряда «Каравелла»

Фото: Архив отряда «Каравелла»

Фото: Архив отряда «Каравелла»

Фото: Архив отряда «Каравелла»

Фото: Архив отряда «Каравелла»

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Детский писатель Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. Он был третьим ребенком в семье педагогов Ольги Петровны и Петра Федоровича Крапивиных. Отец в прошлом был православным священником в Кировской области, откуда семья переехала, спасаясь от репрессий

Фото: Архив отряда «Каравелла»

В 1956 году Владислав Крапивин поступил на факультет журналистики Уральского государственного университета в Свердловске. В студенческое время он занимался в литературном кружке под руководством редактора «Уральского следопыта» Владимира Шустова

Фото: Архив отряда «Каравелла»

Первый рассказ Крапивина «Табакера» вышел в «Уральском следопыте» весной 1960 года, в 1962 году вышла в свет его первая книга — «Рейс “Ориона”»

Фото: Архив отряда «Каравелла»

Среди наиболее популярных произведений Владислава Крапивина — «Тень Каравеллы» (1970), «Алые перья стрел» (1971), «Мальчик со шпагой» (1973-1975), «Мушкетер и фея» (1975), «Трое с площади Карронад» (1979). Некоторые тексты («Колыбельная для брата», «Трое с площади Карронад») были экранизированы

Фото: Архив отряда «Каравелла»

В 1961 году в Свердловске Владислав Крапивин создал отряд «Каравелла». Свое название отряд получил только в 1968 году, до этого он назывался «Зеленый патруль», «Лесная звезда», БВР («Берег Веселых Робинзонов»)

Фото: Архив отряда «Каравелла»

К 1965 году отряд получил статус внешкольного пионерского экспериментального объединения. Основные направления его работы — фехтование, журналистика, морское дело и фото- киносъемка. В 1981 году по чертежам писателя было построено первое экспериментальное судно

Фото: Архив отряда «Каравелла»

На данный момент в распоряжении «Каравеллы» 36 катеров разных классов. Руководство отрядом осуществляет командор, невестка писателя Лариса Крапивина. По приблизительным данным, с отрядом так или иначе соприкоснулись 15 тыс. человек

Фото: Архив отряда «Каравелла»

В 1964 году Владислав Крапивин женился на Ирине Крапивиной, у них два сына — Павел и Алексей. Внуки Дарья и Петр живут в Екатеринбурге

Фото: Архив отряда «Каравелла»

В 2007 году Владислав Крапивин переехал из Екатеринбурга в Тюмень, где стал профессором Тюменского государственного университета. В 2011 году в Тюмени открыли музей писателя

Фото: Архив отряда «Каравелла»

С 2006 года ежегодно литераторам присуждается международная детская премия имени Владислава Крапивина

Фото: Архив отряда «Каравелла»

Фото: Архив отряда «Каравелла»

Фото: Архив отряда «Каравелла»

Фото: Архив отряда «Каравелла»

Фото: Архив отряда «Каравелла»

Фото: Архив отряда «Каравелла»

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