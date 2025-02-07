В Екатеринбурге появится улица писателя Владислава Крапивина

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга назовут улицу в честь писателя и основателя юношеского отряда «Каравелла» Владислава Крапивина. Соответствующее решение приняли на заседании городской комиссии по по наименованиям топонимических объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатель Владислав Крапивин

Фото: Архив отряда «Каравелла» Писатель Владислав Крапивин

Фото: Архив отряда «Каравелла»

Названия были присвоены семи улицам и семи остановкам. В Новокольцовском районе Екатеринбурга появятся улицы Аркадия Качко, Анны Шаровой, Николая Сыромятникова, Бориса Павловского, Академика Мокроносова и Уральских ученых. В жилом районе «Экодолье» появится переулок Нежный.

В Чкаловском районе появятся остановки ул. Патриотов, ул. Якутская, клиника «Сосновый бор», ул. Рощинская. В Академическом районе будут остановки ул. Майская, ул. Карасьевская, школа №25.

Владислав Крапивин скончался в 2020 году на 82-м году жизни. Прощание с ним прошло в Храме-на-Крови, писатель похоронен на Широкой речке.

Напомним, в январе в центре «Каравелла» сообщили, что на Урале разрабатывают туристический маршрут, посвященный жизни и творчеству писателя Владислава Крапивина. Он будет включать 12 точек, связанных с его жизнью и творчеством, в том числе железнодорожный вокзал, Уральский государственный университет (сейчас УрФУ), редакция журнала «Уральский Следопыт», Дом писателей, места, где располагался штаб отряда «Каравелла» и где жил писатель.

Анна Капустина