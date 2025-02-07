Лучше раньше, да мягче

Японский премьер Сигэру Исиба стал вторым мировым лидером после главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху, решившим слетать в США для личной встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. Токио еще не становился объектом критики со стороны американского президента, и премьер Исиба решил не дожидаться возможных ударов, а упредить их за счет установления личного контакта с коллегой из США. В Вашингтон он приехал не с пустыми руками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приезд премьера Японии Сигэру Исибы в США во многом стал работой на упреждение возможных кризисов в двусторонних отношениях

Фото: Kevin Wolf, AP Приезд премьера Японии Сигэру Исибы в США во многом стал работой на упреждение возможных кризисов в двусторонних отношениях

Фото: Kevin Wolf, AP

В отличие от других стран, в адрес которых американский лидер щедро раздавал угрозы повышения тарифов и обещал другие рестрикции, про Японию Дональд Трамп почти ничего не говорил — ни во время предвыборной кампании, ни с момента вступления в должность. Это, однако, не сильно успокоило японскую сторону. Тем более что президент США не перестал жаловаться на громадный торговый дефицит в торговле Штатов с другими странами, а здесь у Токио не нашлось чем крыть: по данным японского Минфина, в 2024 году Токио имел положительное сальдо торгового баланса с США в размере 8,64 трлн иен ($56,76 млрд).

На этом фоне японская сторона решила подстраховаться и упредить возможные претензии со стороны президента США за счет установления личного контакта премьера Сигэру Исибы с главой Белого дома.

Как известно, в свой первый президентский срок Дональд Трамп инициировал введение 25-процентных тарифов на импорт стали и автомобилей, не став исключать из списка попавших под удар стран и Японию. Позднее, однако, Вашингтон и Токио заключили сделку, согласно которой Япония снизила тарифы на сельхозтовары из США, а Штаты приняли аналогичные меры в отношении японских промышленных товаров. И многое в той сделке стало возможно исключительно благодаря личным отношениям Трампа с ныне покойным премьером Синдзо Абэ. Абэ был первым иностранным лидером, который прилетел в США, чтобы поздравить Трампа с победой на выборах в 2016 году, тем самым укрепив связь между двумя лидерами, которая сохранялась на протяжении всего первого срока президентства Трампа.

И хотя Исиба никогда не мог похвастаться харизмой, каковой, по всеобщему признанию, обладал Абэ, он все же решил попытаться повторить успех своего предшественника, став вторым после израильского премьера Биньямина Нетаньяху зарубежным лидером, отправившимся в Белый дом на очную встречу с президентом США. Причем сделать это в Токио решили в экстренном порядке. Сейчас японский парламент проводит сессию, посвященную бюджету и другим важнейшим внутренним проблемам, что требует присутствия главы правительства на родине. Кроме того, большинство комментаторов в японской прессе сочли, что, отправляясь за границу на фоне отсутствия явных угроз со стороны Трампа, премьер пошел на неоправданный риск. Мол, Исибе разумнее было бы затаиться, а не напоминать непредсказуемому американскому лидеру лишний раз о Японии.

Но глава японского правительства счел по-своему и, главное, подготовился. По данным японских СМИ, в начале месяца Исиба провел с высокопоставленными чиновниками несколько консультаций, которые неофициально окрестили «встречами по противодействию Трампу». Премьер созвал десятки чиновников из министерств иностранных дел, обороны и торговли для обсуждения стратегии. Так что в Вашингтон премьер Исиба отправился не с пустыми руками.

Согласно ряду публикаций, на встрече с Трампом японский премьер намеревается подчеркнуть, что Япония уже пять лет подряд является крупнейшим прямым иностранным инвестором в США.

А также напомнить, что в декабре японский телекоммуникационный гигант SoftBank Group обещал инвестировать в США $100 млрд в течение следующих четырех лет, недавно объявив еще и о создании совместного предприятия с OpenAI.

Вторым козырем может стать энергетика. Во вторник газета Japan Times сообщила, что в Токио готовы значительно увеличить импорт сжиженного природного газа из США. Ранее то же издание писало, что ради благосклонности Трампа господин Исиба может предложить поддержку проекта строительства газопровода на Аляске стоимостью $44 млрд, если глава Белого дома попросит об этом.

Наконец, исходя из прошлых пожеланий, а точнее, требований Трампа, Токио вполне может подписаться на увеличение финансирования американских баз в Японии.

При этом свои пожелания есть и у Сигэру Исибы. Японцы «хотят понять, что Соединенные Штаты планируют в отношении Индо-Тихоокеанского региона, какова их стратегия», предположил экс-посол США в Японии Рам Эмануэль в беседе с изданием Politico. Исиба, скорее всего, будет искать сближения с Трампом «в вопросах национальной безопасности, обороны и путей их сближения», отметил, в свою очередь, еще один бывший глава американской дипмиссии в Токио Билл Хагерти, сославшись на озабоченность Японии участившимися совместными китайско-российскими операциями по военно-морскому патрулированию у ее берегов и все более агрессивными заходами Пекина в район спорных островов Сенкаку (Пекин называет их Дяоюйдао).

В связи с этим Сигэру Исиба наверняка хотел бы получить заверения Трампа в нерушимости стратегических отношений двух союзников, во многом направленных на противодействие растущей военной напористости Китая в регионе.

Не менее важная тема — северокорейская ядерная и ракетная угроза.

На фоне недавно выраженной готовности главы Белого дома возобновить диалог с лидером КНДР Ким Чен Ыном, с которым в свой первый срок он успел провести три двусторонних саммита, в Токио хотели бы убедиться, что более лояльный, нежели у Джо Байдена, настрой американской администрации к Пхеньяну не затронет японских интересов.

Наконец, японский премьер в ходе своего визита хотел удостовериться, что президент США не станет жертвовать Тайванем ради некой большой сделки с Китаем. В Токио давно считают, что от ситуации на этом острове напрямую зависит и безопасность прилегающих юго-западных островов Японии, тогда как глава Белого дома уже не раз намекал, что безопасность Тайваня, особенно при помощи США, его беспокоит не сильно. Опасения того, что традиционная поддержка Вашингтоном Тайбэя выпадет из приоритетов Трампа, уже побудили министра обороны Японии Накатани Гэна во время встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом в прошлом месяце искать подтверждения американо-японскому обязательству «расширить двустороннее присутствие» в водах вблизи острова.

Наталия Портякова