Аэропорт Пулково отменил десятки авиарейсов из-за высокого атмосферного давления

В Пулково массово задерживаются и отменяются рейсы (на вылет и прибытие). Как сообщает пресс-служба аэропорта, вынужденная корректировка расписания связана с аномально высоким атмосферным давлением в условиях антициклона в Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На вылет были отменены более 30 рейсов, также около 30 рейсов отменили на прибытие. По данным на 14:05 мск, задерживаются 12 самолетов — следует из информации онлайн-табло аэропорта.

«Нормализация погодных условий прогнозируется на вечер 8 февраля. В этот период часть рейсов будут объединены и выполнены на самолетах большей вместительности»,— сообщили в пресс-службе Пулково.

Как отмечают синоптики, в этот день атмосферное давление превышает норму примерно на 30 мм ртутного столба. При этом, по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, давление продолжает расти и «максимум будет только ночью».

«Вот и дождались к обеду рекорда давления в Санкт-Петербурге, как оно медленно поднималось. Это уже новый рекорд 1055,1 гПа (791,33 мм. рт. ст.) максимального давления в Санкт-Петербурге для февраля месяца, теперь преодолён прошлый рекорд 1054,9 гПа (791,2 мм рт. ст.) наблюдавшийся в Санкт-Петербурге 1 февраля 2012 года»,— сообщил в своем Telegram-канале господин Колесов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что карты «МИР» двух банков начали оформлять иностранным туристам в аэропорту Пулково.

Дарья Астанина